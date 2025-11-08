iH(인천도시공사), 탄소중립 도시 인천의 미래 밝힌다

기후 위기는 우리가 당면한 가장 큰 위협이다. 생태계 파괴는 물론 인간 생존까지 막론하고 있다. 인류의 지속가능한 생존을 위한 대응방안 수립과 실천이 절실하다. 195개국이 참가한 2015년 UN기후변화협약 제21차 당사국총회에서는 파리협정을 체결한 바 있다. iH(인천도시공사)가 도시개발이라는 고유 업무와 함께 온실가스 감축 목표 달성을 위한 범국가적 차원의 신재생에너지사업에 적극적으로 참여해 주목된다.

8일 iH에 따르면 지난해 인천시로부터 ‘지역 신재생에너지 전담기관’으로 지정됐다. 올해 9월에는 전남개발공사와 신재생에너지 사업 추진에 관한 상호협력 업무협약을 맺었다.

이와 관련해 시는 iH 컨소시엄을 통해 산업통상부의 ‘공공주도 적합입지 발굴사업’에 참여, 지난해 8월 ‘공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업’에 선정됐다. 2038년까지 12조2000억원이 투입되는 대형 프로젝트다. 주민 동의 없이 추진되던 민간 해상풍력으로 인해 무분별한 공유수면 점용, 사용 허가에 따른 지역 갈등을 해결하기 위한 목적이다.

인천시 컨소시엄(시·iH·인천테크노파크·한국중부발전·옹진군)은 사전 타당성 검토를 진행 중으로 지난달 집적화단지를 산업부에 신청했다. 지방자치단체가 주도해 해상풍력 발전에 적합한 입지를 발굴하고, 인센티브 제공으로 주민 수용성과 환경성 등을 미리 확보하는 것이다.

지정 시 1MWh 당 최대 0.1REC(재생에너지 공급인증서) 추가 부여로 연간 221억의 소득이 예상된다. 이를 주민과 어민을 위한 이익공유 일정에 투입하게 된다. 아울러 이산화탄소 저감량이 연간 119만7611t에 달한다.

iH는 내년 상반기에 공모지침서 작성 용역을 시행하고 공정한 평가로 선정할 방침이다. 사업비 조달은 ‘해상풍력발전사업 리츠(REITs·부동산투자회사)’로 진행한다. 지방공기업 최초 국토교통부로부터 AMC(자산관리회사) 인가를 득한 iH 측이 자산을 관리·주도하게 된다.

다음은 태양광 발전이다. 먼저 공모에 참여하는 형식은 SPC(특수목적법인)를 통한 공영주차장, 시 산하 사업소 내 태양광 발전 두 가지로 나뉜다. 자체적으로는 장기 미 매각 부지를 활용할 수 있다. 2026년 하반기 상업운전을 목표로 잡았다.

이외에도 iH는 친환경 클러스터 구축에 나선다. 송도 바이오단지에 부족한 열원을 원활히 공급하고, 연료전지·ESS(에너지저장장치) 같은 친환경에너지 공급과 저장이 골자다. 또한 검단신도시 특화구역인 휴먼에너지타운에 필요전력을 신재생에너지만으로 채우는 ‘Zero Energy City’를 건설할 계획이다.

iH의 이런 발걸음은 공공기관의 탄소중립과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천이란 점에서 대내외적으로 시사하는 바가 크다. 나아가 인천시, 중앙정부의 탄소중립 정책 실현에도 중추적인 역할을 할 전망이다.

류윤기 iH 사장은 “신재생에너지 발전 프로젝트를 빠르게 집중 육성해 RE100 달성과 지역 산업계 수출 활성화에도 기여하겠다”며 “자체적인 조직 확대와 전문인력 양성을 병행해 전담기관으로서 자리매김을 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지