주말 가을비 소식…수도권 5mm 미만·남해안 40㎜·제주 60㎜

이번 주말 가을비가 오겠다.



우선 동풍이 불어 들면서 강원영동에 8일 낮까지 5∼30㎜, 경북북부동해안에 8일 새벽에서 오전까지 5∼10㎜ 정도 비가 내리겠다.



이와 별개로 저기압이 제주 부근을 지나면서 8일 제주에 낮부터, 전남해안과 호남 나머지 지역, 경남·충남남부에 밤부터 비가 오겠다.



충청과 남부지방은 9일 오전, 제주는 9일 낮까지 비가 이어질 전망이다.



또 9일 새벽과 낮 사이에 수도권과 강원영서 곳곳에도 비가 오겠다.



예상 강수량은 제주 10∼60㎜, 남해안 10∼40㎜, 광주·전남·대구·경북남부·부산·울산·경남내륙 5∼20㎜, 전북·경북중부·경북북부·울릉도·독도 5∼10㎜, 수도권·서해5도·강원영서·충청 5㎜ 미만이다.



기온은 주말까지 아침엔 평년보다 높고, 낮엔 평년과 비슷하거나 그보다 약간 높겠다.



8일 아침 최저기온은 6∼15도, 낮 최고기온은 14∼21도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 11도와 17도, 인천 12도와 17도, 대전 10도와 18도, 광주 11도와 19도, 대구 10도와 17도, 울산 13도와 17도, 부산 15도와 21도다.



9일은 아침 최저기온이 8∼15도이고 낮 최고기온이 15∼22도겠다.



다음 주 월요일인 10일과 11일 기온이 다소 낮아지겠으나 예년 이맘때 수준 밑으로 내려가지는 않아 큰 추위가 찾아오지는 않겠다. 이후 12일 기온이 다시 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 되찾겠다. 2026학년도 대학수학능력시험이 치러지는 13일도 춥지 않을 것으로 보인다.



8일까지 대조기로 바닷물 높이가 평소보다 높겠으며 7일 밤부터 8일 오전까지 동해상을 중심으로 바람이 시속 35∼45㎞(8∼13㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼2.5ｍ로 높게 일겠다.



강원산지에 9일 오후부터 순간풍속 시속 70㎞(90㎧)의 강풍이 불겠다.

