“2주에 5000만원?”…이시영, 둘째 출산 후 초호화 산후조리원 입성

배우 이시영이 최근 둘째 딸을 품에 안은 뒤, 고급 산후조리원에서 머무는 근황을 팬들에게 공개했다.

이시영은 지난 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “하나님이 엄마에게 내려주신 선물이라고 생각하고 정윤이랑 씩씩이(태명) 평생 행복하게 해줄게”라는 글과 함께 사진을 올리며 득녀 소식을 전했다.

사진 속에는 아기를 안은 이시영과 호텔 수준으로 꾸며진 산후조리원 내부가 함께 담겨 눈길을 끌었다. 특히 외부 테라스에는 야외 목욕을 즐길 수 있는 욕조가 마련돼 있어, 한층 럭셔리한 분위기를 한눈에 느낄 수 있었다.

이시영이 머문 산후조리원은 서울 강남구 역삼동에 자리한 국내 최고 수준의 럭셔리 시설로, 이미 김희선, 손예진, 고소영, 이민정, 한가인 등 스타들이 즐겨 찾는 곳으로 유명하다.

호텔 못지않은 인테리어와 서비스로 ‘프라이빗 휴식 공간’으로 꼽히는 이곳은, 조리원 공식 홈페이지 기준 최고급 객실의 2주 이용료가 5040만원에 달하며, 1박 요금은 약 360만원에 이른다. 여기에 신생아 1:1 케어를 추가할 경우, 600만원이 별도로 발생하는 것으로 알려졌다.

한편 이시영은 2017년 사업가 A씨와 결혼해 2018년 첫아들을 출산했으나, 올해 3월 이혼 소식을 전했다. 이혼 후인 지난 7월, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 둘째 임신 소식을 전하며 팬들을 놀라게 했다.

그는 당시 시험관 시술로 둘째 임신을 준비했으나, 수정 배아를 이식하지 않은 상태로 시간이 흘렀다고 설명하며 “이혼에 대한 이야기가 오가고 모든 법적 관계가 정리될 때쯤 공교롭게도 배아 냉동 보관 5년의 만료 시기가 다가오면서 이식을 받기로 결정했다”고 밝혔다. 다만 전 남편은 이식에 동의하지 않았으며, 이시영은 “내가 내린 결정에 대한 무게는 온전히 제가 안고 가려 한다”고 덧붙였다.

A씨 또한 이혼 이후 둘째 출산 소식에 당황했지만, 이시영의 출산과 아이 양육에 책임을 다하겠다는 뜻을 주변에 전한 것으로 알려졌다.

