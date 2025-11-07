미국은 55%, 영⋅독은 66%인데...‘1.5℃’ 감축경로 외면한 한국

이재명정부가 2035년 국가온실가스 감축목표(NDC) 후보안을 2가지로 좁혔다. 산업계의 반발이 만만치 않지만, 정작 국제사회 기준과 비교해도 낮다는 지적이 계속해 나온다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 6일 서울 영등포구 국회의원회관에서 열린 2035년 국가온실가스 감축목표(2035 NDC) 공청회에서 인사말하고 있다. 기후에너지환경부

기후에너지환경부는 지난 6일 2035 NDC 공청회를 열고 이달 브라질에서 열리는 제30차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP30)에서 발표할 2035 NDC 후보안을 2가지로 좁혀 발표했다. 첫 번째는 2035년 온실가스 배출량을 2018년보다 최소 50%, 최고 60%로 감축하는 안이고, 두 번째는 하한 53%, 상한은 같은 60%로 정해 감축하는 안이다.

사실상 규제 기준선이 될 하한을 두고 보면 기존에 정부가 제안한 4가지 감축안(48%, 53%, 61%, 65%)에서는 비교적 낮은 편이다. 물론 산업계에선 48% 감축도 어렵다고 말하는 만큼 비판적 시선이 강하다.

6일 서울 영등포구 국회의원회관 대회의실에서 열린 2035 국가온실가스 감축목표(2035 NDC) 대국민 공개 논의 공청회에서 김성환 장관이 발언 중인 가운데 환경단체 회원들이 손피켓을 들어보이고 있다. 기후에너지환경부는 2035 NDC를 2018년 대비 50~60% 감축 범위에서 확정할 예정이다. 뉴스1

2035 NDC를 제출한 타국과 비교했을 때 감축 비율이 높은 편이라고 보긴 어렵다. 6일 기후부에 따르면 지난달까지 총 66개국이 2035 NDC를 제출했다. 한국이 감축 기준으로 삼는 2018년과 비교하면 유럽연합(EU)은 55.0∼63.4%, 영국 66.9%, 독일 66.2%, 미국 56∼61.6%, 일본 54.4%, 호주 53.8∼63.6%, 캐나다 41.1∼49.2% 수준의 감축 목표를 세웠다. 이중 캐나다를 제외한 나라들은 한국보다 높은 감축 하한선을 설정했다.

6일 서울 영등포구 국회의원회관 대회의실에서 열린 2035 국가온실가스 감축목표(2035 NDC) 대국민 공개 논의 공청회에서 김성환 장관이 발언 중인 가운데 환경단체 회원들이 손피켓을 들어보이고 있다. 기후에너지환경부는 2035 NDC를 2018년 대비 50~60% 감축 범위에서 확정할 예정이다. 뉴스1

감축 목표는 국가마다 상황이 달라 비율로 단순비교하기 어렵다. 하지만 국제사회에서 공인한 1.5℃ 전 지구적 감축경로를 기준으로 삼아도 한국의 감축 하한선은 다소 낮은 편이다. 1.5℃ 감축경로는 지구 온난화 수준을 1.5℃로 제한할 가능성이 50% 이상인 온실가스 배출량 감축경로다.

기후부는 과거 2035 NDC 후보안 하한선 중 하나인 53% 감축안에 대해 “2050년까지 탄소 중립을 위한 선형 감축 경로”라고 설명한 바 있다. 선형 감축경로는 배출정점 연도의 배출량과 탄소중립 연도의 배출량을 직선으로 연결한 경로 위에서 감축 목표를 정하는 방식이다. 한국의 경우 정점 연도는 2018년으로, 독일∙EU(이상 1990년), 영국(1991년), 미국(2004년), 일본(2013년)보다 크게 늦다.

서울 영등포구 국회의원회관 대회의실에서 열린 2035 국가온실가스 감축목표(2035 NDC) 대국민 공개 논의 공청회에서 김성환 기후부 장관이 NDC 후보안을 발표한 뒤 환경단체 등에서 이 감축 목표가 낮다며 결정반대 기습시위를 하고 있다. 뉴스1

환경단체 플랜1.5는 “선형 감축경로는 국가별 감축 목표의 의욕 수준을 객관적으로 비교하는 기준이 될 수 없다”며 “1.5℃ 감축경로가 기준이 될 수 있다. 이에 따르면 전 세계는 2019년 수준 대비 2035년까지 온실가스 배출량을 60% 감축해야 한다”고 주장했다. 플랜 1.5에 따르면 한국을 제외한 대부분의 주요국들의 2035 NDC는 1.5℃ 전 지구적 감축경로를 크게 벗어나지 않는다. 영국∙독일은 1.5℃ 감축경로보다 감축 목표가 높고, 범위로 제출한 EU∙호주∙미국은 범위 중간값이 1.5℃ 감축경로에 근접한다. 반면 한국은 1.5℃ 감축경로 기준으로 61.2% 이상 온실가스를 감축해야 했는데, 범위 중간값은 물론 상한선조차 1.5℃ 감축경로에 미치지 못한다.

윤원섭 녹색전환연구소 선임연구원은 “국내 산업의 현실, 제조업 전환 등을 생각해도 온실가스를 빠르게 감축하기 어려운 상황인 것은 맞다”면서도 “한국의 경우 목표 상한선도 낮은 편이다. 적어도 IPCC 기준으로 기온 1.5℃ 상승 이내를 유지하기 위해 온실가스 61%를 감축해야 한다는 것은 고려해야 하지 않을까”라고 말했다. 윤 연구원은 “지난해 2050 탄소중립녹색성장위원회 포럼에 참가한 전문가들도 일관되게 60% 이상 감축이 필요하다고 평가했다. 그렇지 않을 경우 그 부담이 2040년, 2045년, 2050년까지 갈 수 있기 때문”이라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지