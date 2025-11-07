코스피, 1.8% 하락해 3950원대 마무리…개미가 방어했다

코스피지수가 7일 1.8% 넘게 내려 10거래일 만에 종가 기준 4000선을 내줬다.

7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 72.69포인트(1.81%) 내린 3,953.76에, 코스닥은 21.36포인트(2.38%) 내린 876.81에 장을 마감했다. 연합뉴스

이날 코스피는 전장보다 72.69포인트(1.81%) 하락한 3953.76에 거래를 마쳤다. 코스피는 지난달 27일 종가 기준 사상 처음 4000선을 돌파했으나, 10거래일 만에 3900대로 밀려났다.

‘인공지능(AI) 거품’ 우려와 노동시장 냉각 우려에 간밤 미국 증시가 급락하면서 그 여파가 국내 증시까지 미친 것으로 해석된다.

이날 코스피는 전장보다 62.73포인트(1.56%) 내린 3963.72로 출발해 4000선을 회복했으나, 하락세로 돌아선 뒤 한때 3900선마저 내줬다.

이후 개인이 외국인과 기관 매도 분량을 받아내면서 낙폭은 일부 축소됐다. 이날 개인은 7000억원 매수 우위를 보인 반면 외국인과 기관은 각각 4700억원, 2300억원 매도 우위를 기록했다.

장 막판 한화오션이 상승 반전하며 3%대 상승 마감했으며, 대다수의 종목은 약세로 장을 마쳤다. 한화에어로스페이스(-4.85%), SK하이닉스(-2.19%), 신한지주(-2.27%) 등의 낙폭이 상대적으로 컸다.

코스닥지수도 전장보다 21.36포인트(2.38%) 내린 876.81에 거래를 마치며 3거래일 연속 하락세를 나타냈다.

