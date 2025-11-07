경찰, 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 수사전담팀 꾸려

경찰이 한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고와 관련해 수사전담팀을 꾸렸다.
7일 울산경찰청에 따르면 울산청은 이번 사고의 원인 등을 규명하기 위해 형사기동대장을 팀장으로 과학수사계, 디지털포렌식계 등 경찰관 70여명을 동원해 수사전담팀을 편성했다.
전담팀은 인명피해가 발생한 만큼 업무상 과실치사 혐의 등을 염두에 두고 보일러 타워 철거 작업을 맡았던 원하청 계약 관계, 구체적 작업 내용 등을 면밀히 들여다 볼 계획이다.
경찰은 관계기관인 고용노동부와 검찰 등과 협업해 이번 사고의 원인 등을 철저하게 규명할 방침이다.
지난 6일 오후 2시2분쯤 울산 남구 용잠동 울산화력발전소에서 5호기 보일러 타워가 무너졌다.
이 사고로 작업자 9명이 매몰됐다가 2명은 사고 직후 구조됐으며 생명에 지장이 없는 상태다.
현재까지 3명이 숨지고 매몰 위치가 파악된 다른 2명은 사망 추정, 매몰 위치가 확인되지 않은 2명은 실종 상태다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지