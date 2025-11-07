美 “中 의장국인 내년 에이펙에 대만 참여 노력”

미국 국무부는 대만이 내년 중국이 의장국인 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 회의에 제대로 참여할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

케이시 메이스 국무부 에이펙 담당 고위관리는 6일(현지시간) 워싱턴 외신센터에서 개최한 간담회에서 대만이 2026년 중국 광둥성 선전에서 열리는 에이펙에 참여할수 있도록 미국이 지원할 것인지를 묻는 질문에 “에이펙의 정말 중요한 특징은 대만이 완전하고 동등하게 참여하는 파트너라는 점이며 미국은 이를 지지한다”고 답했다.

중국은 대만을 국가로 인정하지 않아 대만의 국제기구나 회의 참여를 반대하지만 에이펙은 국가가 아닌 경제주체를 대상으로 하기 때문에 대만도 회원이다. 메이스 고위관리는 “에이펙에 참여하는 21개 경제주체가 중국을 2026년 의장국으로 지지할 당시 중국으로부터 에이펙 참여와 관련된 모든 기존 관행과 정책을 따르겠다는 확약을 구했다”며 “그래서 우리는 중국이 그것을 지킬 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “우리는 대만이 완전하고 동등한 방식으로 참여할 수 있도록 대만 친구들과 계속 대화할 것”이라고 덧붙였다. 그는 또 “우리는 중국의 계획과 우선순위, 목표에 대해 더 많이 알게 되기를 기대한다”며 “미국은 내년에 있는 모든 에이펙 행사를 건설적이고 유익하게 만들기 위해 중국, 그리고 에이펙에서 우리의 대화 상대와 협력하기를 기대하고 있다”고 밝혔다.

메이스 고위관리는 이번 경주 에이펙이 성공한 데에는 한국의 역할이 컸다고 평가했다. 그는 “트럼프 대통령이 경주에서 열린 에이펙 CEO 서밋 연설에서 말했듯이 한국은 미국의 소중한 친구이자 긴밀한 동맹”이라며 “그래서 올해 에이펙을 한국과 함께 할 수 있어 정말 좋았다”고 말했다.

