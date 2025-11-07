재혼 금보라 "두 번째 남편 나 싫다해…청순한 여자 좋다고"

금보라. KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 캡처

배우 금보라가 재혼한 남편에게 첫눈에 반했다고 말했다.

그는 지난 6일 방송한 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 게스트로 출연했다.

송은이는 "(금보라가) 인생에서 첫 번째로 잘한 일이 자식을 낳은 거고, 두 번째는 결혼이라고 하시더라"라고 말했다. 금보라는 "그땐 그랬었다"면서도 "요새 조금 바뀌었다"고 답했다.

금보라. KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 캡처

그는 "(첫 번째 남편이) 너무 훌륭하고 존경했던 사람이라 그랬는데 지금은 없다"고 했다.

이어 금보라는 "노안도 안 왔는데 왜 그랬는지 모르겠다"며 "(두 번째 남편이) 다른 사람에게 없는 표정이 있어 첫눈에 반했다"고 말했다.

그는 "제가 마른 사람을 싫어한다. 항상 지갑은 채워줘도 살은 못 채워준다고 말하는데, 통통해서 좋았다"고 했다.

금보라는 결혼 계기에 "아는 언니 식당에서 우연히 만났다. 참 괜찮다고 느꼈었다"고 말했다.

그는 "남편은 제가 제일 싫어하는 스타일이라고 하더라"라며 "다소곳하고 청순한 여자를 좋아한다고 했다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지