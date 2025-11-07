재혼 금보라 "두 번째 남편 나 싫다해…청순한 여자 좋다고"

배우 금보라가 재혼한 남편에게 첫눈에 반했다고 말했다.
그는 지난 6일 방송한 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 게스트로 출연했다.
송은이는 "(금보라가) 인생에서 첫 번째로 잘한 일이 자식을 낳은 거고, 두 번째는 결혼이라고 하시더라"라고 말했다. 금보라는 "그땐 그랬었다"면서도 "요새 조금 바뀌었다"고 답했다.
그는 "(첫 번째 남편이) 너무 훌륭하고 존경했던 사람이라 그랬는데 지금은 없다"고 했다.
이어 금보라는 "노안도 안 왔는데 왜 그랬는지 모르겠다"며 "(두 번째 남편이) 다른 사람에게 없는 표정이 있어 첫눈에 반했다"고 말했다.
그는 "제가 마른 사람을 싫어한다. 항상 지갑은 채워줘도 살은 못 채워준다고 말하는데, 통통해서 좋았다"고 했다.
금보라는 결혼 계기에 "아는 언니 식당에서 우연히 만났다. 참 괜찮다고 느꼈었다"고 말했다.
그는 "남편은 제가 제일 싫어하는 스타일이라고 하더라"라며 "다소곳하고 청순한 여자를 좋아한다고 했다"고 했다.
