머스크 “테슬라 AI칩, 삼성전자 등서 생산…자체 생산도 검토”

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 차세대 인공지능(AI) 칩 ‘AI5’를 한국 삼성전자와 대만 TSMC 공장에서 공동 생산한다고 6일(현지시간) 밝혔다. 테슬라가 자체 반도체 공장 설립을 공식 언급한 것은 이번이 처음이다.
머스크 CEO는 6일(현지시간) 열린 테슬라 연례 주주총회에서 “AI5 칩은 기본적으로 4곳에서 생산될 것”이라며 “삼성전자와 TSMC의 대만, 텍사스, 애리조나 공장이 포함된다”고 말했다.
그는 “내가 고민 중인 것 중 하나는, 어떻게 하면 충분한 칩을 어떻게 확보할 수 있을지에 대한 것”이라며 “TSMC와 삼성은 훌륭한 파트너이며 인텔과의 협업 가능성도 열어두고 있지만, 공급사들이 최상의 시나리오로 생산하더라도 여전히 부족하다”고 설명했다.
이어 “결국 테슬라가 직접 테라 팹(Tera Fab)을 건설해야 할 것 같다”고 밝혀 자체 반도체 생산라인 구축 의지를 드러냈다. ‘테라 팹’은 테슬라가 구상 중인 초대형 칩 제조시설로, 전기차 자율주행용 칩과 AI 서버 칩을 통합 생산하는 모델로 알려졌다.
테슬라는 현재 자율주행용 칩 ‘도조(Dojo)’ 시스템을 자체 설계해 TSMC에 위탁생산하고 있다. 그러나 생성형 AI와 자율주행 알고리즘의 고도화로 칩 수요가 급증하면서 삼성전자와의 생산 협력 확대 및 자체 팹 설립이 불가피하다는 분석이 나온다.
업계에서는 삼성전자가 3나노 게이트올어라운드(GAA) 공정 경쟁력을 확보한 점이 테슬라의 선택 배경으로 작용했다고 보고 있다. 반면 TSMC는 안정적인 수율과 대규모 고객 기반을 앞세워 AI5의 주력 생산을 맡게 될 가능성이 크다.
머스크 CEO의 이번 발언으로 글로벌 반도체 공급망에 ‘테슬라 변수’가 새롭게 부상하고 있다. 완성차 업체가 AI칩을 직접 생산까지 검토하는 것은 산업 구조 전반의 변화를 예고한다는 평가다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지