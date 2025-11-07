충남도 “청년이 돌아오는 농촌 만든다”

충남도가 스마트농업인 육성을 핵심 정책으로 추진하며, 대한민국 미래농업의 새로운 패러다임을 선도하고 있다.

그 일환으로 스마트농업을 통해 고소득 청년농을 육성하는 청년농 임대 전용 스마트팜의 문을 열었다.

김태흠(오른쪽) 충남지사가 공주시 이인면 주봉리에서 6일 있었던 ‘충남형 임대형 스마트팜’ 1호 준공식에 참석해 청년농부들을 격려했다. 충남도 제공

충남도는 6일 공주시 이인면 주봉리 일원에서 ‘임대형 스마트팜’ 1호(공주 주봉지구) 준공식이 열렸다고 밝혔다. 준공식에는 청년농부 육성에 각별한 관심을 갖고 정책을 직접 주도하고 있는 김태흠 충남지사와 최원철 공주시장, 청년농 등 300여 명이 참석했다.

임대형 스마트팜은 충남도의 농업·농촌 구조 개혁을 위한 스마트농업 육성 정책에 따라 도내 12개 시군 17개소에서 건립 추진하고 있다.

영농 기반과 경험이 부족한 청년농에게 작물 재배와 농업 경영 기회를 제공, 농업·농촌에 안정적으로 정착할 수 있도록 한다는 목표다.

17개 임대형 스마트팜 가운데 처음 완성한 공주 주봉지구는 지난 2022년부터 150억원을 투입해 건립했다. 3.4㏊의 부지에 2.1㏊ 규모 3연동 스마트팜 10개동과 관리동 등을 설치했다.

스마트팜 10개동은 딸기 3동, 오이 3동, 토마토 4동 등으로, 농가별 환경제어가 가능하다. 충남도와 공주시는 최근 10개 팀 11명의 입주 청년농을 선발했다.

입주 청년농들은 1764㎡에서 2079㎡ 크기의 스마트 팜 1개동을 보증금 300만원에 연간 66만 2910원∼78만 1290원의 저렴한 임차료를 낸다.

딸기동은 지난 9월 모종을 심어 이달 중 첫 수확을 하고, 토마토와 오이는 이달 모종을 심을 예정이다.

농작물 재배에 드는 비용은 모두 자부담이며, 수확물은 인근 이인농협 산지유통센터와 충청권 최대 도매시장법인인 대전중앙청과에 유통할 수 있도록 지원한다.

입주 기간은 기본 1년에 최대 3회 연장이 가능하다.

충남도와 공주시가 제공하는 스마트팜 농장에서 농사를 짓기 시작하는 청년농부들이 준공식 행사에 김태흠 충남지사와 공주시 관계자들과 퍼포먼스를 벌였다.

준공식에서 김 지사는 “1호 임대형 스마트팜 입주 청년농이 반드시 성공할 수 있도록 도에서 유통과 판로를 제공하고, 전국적인 모델이 될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다. 이어 “임대 종료 후에도 기반이 갖춰진 부지를 분양받아 자립할 수 있도록 끝까지 도울 것”이라며 “여기서 기반을 잘 다져 부농으로 성장하기 바란다”고 격려했다.

김 지사는 이어 “민선8기 힘쎈충남의 도정 제1번 과제는 농업·농촌 구조 개혁”이라며 “농촌에 청년이 없는 이유가 바로 소득인 만큼, 충남은 스마트팜을 통해 연 5000만 원 이상 소득을 올리는 돈 되는 농업·농촌으로 구조와 시스템을 바꿔나아가고 있다”고 설명했다.

김 지사는 이와 함께 △민선8기 내 스마트팜 834만 9000㎡(253만 평) 조성 △청년농 3000명 육성 △창농 원스톱 지원 체계 구축 △임대형·부지형·자립형 등 단계적 수익 모델 마련 △전국 최초 2157억 원 규모 민간주도형 스마트팜 지역 활성화 펀드 조성 △최첨단 스마트팜 앵커기업 유치 △매년 청년농 10% 증가 △스마트팜 청년 창업 전국 1위 등 도의 정책 및 성과 등을 소개하며 “충남은 앞으로도 스마트팜을 통해 대한민국 농업 발전에 앞장서겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지