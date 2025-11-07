용산·마포… 서울 도심관광 6개구 한눈에

서울 25개 자치구 중 6개 구로 꾸려진 ‘서울도심관광협의회’가 관내 내·외국인 관광객 유치 확대를 위한 홍보행사에 나선다.



협의회는 15일 오후 1∼5시 용산구 전쟁기념관 평화의 광장에서 ‘서울 도심 6개 구 관광 홍보 행사’를 연다고 6일 밝혔다.



협의회는 2019년 용산구와 마포구, 서대문구, 성북구, 종로구, 중구가 관광 분야 협력과 공동 발전을 위해 만든 협의체다. 도심 간 연계 관광자원 발굴과 역사·문화적 가치 확산을 목표로 활동 중이다. 협의회는 그간 온라인 중심으로 추진해 온 공동사업을 관광객 참여형 현장 행사로 확대했다. 행사장에선 자치구별 부스를 운영해 관광지도와 홍보물을 배포하고 홍보 영상을 상영하는 등 다양한 프로그램을 진행한다. 협의회는 용산구가 같은 날 평화의 광장에서 여는 ‘2025 두런두런 용산’ 행사와 연계해 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.



올해 서울도심관광협의회장을 맡은 박희영 용산구청장은 “시민과 관광객들이 도심 6개 구의 매력과 특색을 한자리에서 경험하길 바란다”며 “이번 행사가 실제 방문으로 이어지는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지