“지나친 게 부족함보다 100배 낫다” 산불 진화 자세 강조한 李 대통령

이재명 대통령이 6일 강원 원주 산림청 산림항공본부에서 산불진화 관·군 합동훈련을 참관한 후 산림청 산불 진화헬기를 타고 동해안 과거 산불 피해 지역 등을 시찰하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 6일 “지나친 것이 부족함보다 100배 낫다는 생각으로 과잉이다 싶을 만큼 조기 대응해 원점 진화를 할 수 있으면 좋겠다”고 산불 진화에 관한 자세를 강조했다.

이 대통령은 이날 강원 원주 산림청 산림항공본부를 찾아 “매년 산불이 반복적으로 발생하면서 전 국민이 밤을 새워 산불이 전 국토를 태워 가는 것을 안타깝게 쳐다볼 때가 많다”며 이같이 말했다.

이어 “조금 망설이다가 산불이 확산하면 점점 더 많은 인력과 자산이 투입되고 더 어려워진다”며 “자연 진화에 기대야 하는 상황이 다시는 벌어지지 않도록 훈련하고 대비해달라”고 덧붙였다. 그러면서 “최선을 다해 예방 대책을 강구하고 일단 발견하면 가장 빠른 대응 체계를 마련해 심하다 싶을 정도로 조기 대응해달라”고 당부했다.

계속해서 “여러분을 보고 있으니 든든하다”며 “내년부터는 여의도 몇 배 면적이 (불)났느니, 어디 누가 엄청나게 피해를 입었느니 하는 얘기가 나오지 않도록 최선을 다해 달라”고 말했다.

이 대통령의 방문은 취임 초부터 강조해 온 ‘가용자원 총동원·강력한 초기 대응체계 마련’ 등 지시사항의 이행 상황을 점검하는 차원에서 이뤄졌다.

산림청과 군의 헬기·드론·차량 등 산불 진화 장비를 점검하면서 이 대통령은 “초기에 신속히 대응할 수 있도록 현장의 1차 책임을 명확히 하라”며 “필요하면 관련 규정을 만들든 훈령을 만들든 책임 주체를 분명히 할 필요가 있다”고 했다.

이 대통령은 “산불 대응 관련 예산과 사업은 국민이 납득할 수 있도록 투명하고 효율적으로 운영하라”고도 지시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지