“세종 중앙공원 파크골프장 조성 철회하라” 세종참여연대 촉구

세종시가 중앙공원 한복판에 파크골프장 건립을 추진하자 시민단체가 계획 전면 철회를 촉구하고 나섰다.

세종참여자치시민연대는 6일 성명을 내어 “중앙공원은 시민 누구나 이용할 수 있는 녹지공간이자 생태·휴식 공간”이라며 “조성을 마친 기존 공원 한복판을 특정 동호인의 운동시설로 바꾸는 것은 공원의 개방성과 접근성을 훼손하는 일”이라고 비판했다.

세종참여연대는 이어 “파크골프 경기를 하면 일반 시민의 통행이 제한될 수밖에 없고 이로 인해 공원의 단절은 물론 이용자 간 갈등을 불러올 것이 뻔하다”고 지적했다.

그러면서 “파크골프장 잔디 관리 과정에서 농약 사용 등 생태 교란 요소가 동반될 가능성도 높다”며 “잘못된 행정은 파크골프 이용자들과 시민 간 갈등을 일으켜 오히려 사회적 손해를 가져올 수 있다”고 짚었다.

참여연대는 “공원은 모두를 위한 쉼터로 남아야 한다”며 “중앙공원 파크골프장 조성 계획을 백지화해야 한다”고 주장했다.

세종시설관리공단은 현재 중앙공원 활성화 방안으로 36홀 규모의 파크골프장을 중앙공원 한복판에 만드는 계획을 구상하고 있다.

