민주노총 찾아간 정청래 “정년연장 도움되게 노력”

더불어민주당이 정년연장 입법을 두고 신중을 기하고 있다. 민주당은 연말까지 합의안 입법을 추진하겠다고 밝혔지만, 법안이 통과될 가능성은 낮다는 분석이 나온다.



민주당 정청래 대표는 6일 서울 중구 전국민주노동조합총연맹(민주노총)을 찾아 정책협의회를 가졌다. 정 대표는 인사말에서 “법정 정년 단계적 연장이 이미 이재명정부 국정과제로 상당히 반영된 만큼, 의견을 경청해 도움이 되게 노력하겠다”고 말했다. 민주노총 양경수 위원장은 “향후 20년간 경제활동 인구가 줄어들 수밖에 없는 구조”라며 “정년연장으로 노후빈곤을 해소하고 청년에게는 양질의 일자리를 늘려서 희망을 주는 정치가 필요하다”고 강조했다.

정청래 더불어민주당 대표와 양경수 민주노총 위원장이 6일 서울 중구 민주노총에서 열린 민주노총-민주당 간담회에서 기념촬영을 하고 있다.

정 대표의 민주노총 방문은 양대 노총이 국회에서 기자회견을 열고 65세 법정 정년연장을 촉구한 지 하루 만에 이뤄졌다. 양측이 정년연장 관련 논의를 할 것이라는 기대가 나왔지만, 정 대표의 정년연장 관련 발언은 “도움이 되게 노력하겠다”가 전부였다. 비공개 회의에서도 정년연장은 논의되지 않았다고 권향엽 대변인은 전했다.



민주당은 정년연장 입법을 두고 소극적인 태도를 보이고 있다. 권 대변인은 “청년 고용이나 기업 입장, 노동계 입장을 포괄적으로 충분히 숙의하고 공론화한 뒤 최종적 안이 만들어질 것”이라며 “(정년연장 법안의) 처리는 모르더라도 입법은 연내 마무리할 수 있도록 추진하고 있다”고 말했다.



민주당 김주영 정년연장특위 위원장도 지난 3일 특위 출범식에서 “연말까지 본회의 통과를 목표로 최종 합의안을 도출하겠다”면서도 “실무 논의가 필요한 부분이 많이 있다. 목표로 최선을 다하겠다”는 단서를 달았다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 연합뉴스

당내에서는 ‘청년 표심’을 고민하고 있는 것으로 분석된다. 정년연장이 청년 일자리를 뺏어간다는 프레임이 있는데, 지방선거를 앞두고 섣불리 정년연장을 추진할 경우, 청년들의 반발을 살 수 있다는 우려 때문이다. ‘재계 반발’도 문제다. 재계는 노란봉투법과 상법 개정 등에 이어 정년연장까지 처리하면 기업 경영이 악화할 수 있다고 보고 있다.



‘입법과제 산적’도 정년연장 법안 통과에 속도를 내기 어려운 이유로 꼽힌다. 예민한 사안인 만큼 당정대 조율이 선행돼야 하는데, 현재로서는 예산안과 관세협상 후속조치 등 연말까지 통과시켜야 하는 법안이 쌓여 있는 상황이다. 정년연장 특위 관계자는 “법안에 대한 논의는 12월이 돼야 본격적으로 시작될 것”이라고 말했다.

