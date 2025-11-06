2024년 다문화 출생아수 10.4% 급증

국내 전체 출생아 증가율 3배 달해
코로나19 사태 여파로 감소했던 다문화 혼인이 증가하면서 다문화 가정에서 태어난 출생아가 12년 만에 증가세를 보였다.
국가데이터처가 6일 발표한 ‘2024년 다문화 인구동태 통계’에 따르면 지난해 다문화 혼인 건수는 2만1450건으로 전년(2만431건)보다 1019건(5.0%) 증가했다. 코로나19 사태가 터지기 직전인 2019년(2만4721건) 이후 5년 만에 가장 많은 수준이다.
전체 혼인에서 다문화 혼인이 차지하는 비중은 지난해 9.6%로 1.0%포인트 감소했다. 지난해 전체 혼인 증가율이 14.8%로 28년 만에 가장 큰 폭으로 증가한 영향이다.
다문화 출생아 수는 지난해 1만3416명으로 1266명(10.4%) 증가했다. 출생아 수는 2013년부터 줄곧 감소세를 보였는데, 지난해 증가세로 전환했다. 우리나라 전체 출생아 증가율(3.6%)의 3배에 달한다. 전체 출생에서 다문화 출생이 차지하는 비중은 5.6%로 0.3%포인트 증가했다.
혼인의 유형을 보면 외국인 아내와의 혼인 비중이 71.2%로 가장 많고, 외국인 남편 18.2%, 귀화자 10.6% 순이었다. 다문화 혼인을 한 남편의 경우 45세 이상의 비중이 32.7%로 가장 높고, 30대 초반(19.6%), 30대 후반(17.0%) 순이었다. 아내는 20대 초반이 23.4%로 가장 높고, 30대 초반(23.0%), 30대 후반(15.5%) 순이었다.
다문화 혼인을 한 외국인 또는 귀화자 남편의 출신 국적은 미국이 7.0%로 가장 많았다. 외국인 또는 귀화자 아내의 출신 국적은 베트남이 26.8%로 가장 많고, 중국(15.9%), 태국(10.0%) 순이었다.
