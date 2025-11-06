美 LA서 ‘불닭 카우치 타임’ 팝업스토어 열어

우리나라의 비만 유병률은 2014년 30.9%에서 2023년 37.2%로 꾸준히 상승해 왔다. 비만 치료의 중요성이 부각되면서 약물치료에 관한 관심도 함께 커지고 있다. 비만치료제는 크게 세 가지 작용기전으로 구분되는데, 식욕을 억제하는 중추성 약물, 지방 흡수를 줄이는 말초성 약물, 그리고 최근 주목받고 있는 GLP-1(Glucagon-like pepti