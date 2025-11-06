국내 최고령 백두산 호랑이 '한청', 무지개다리 건너

국내 최고령 백두산 호랑이 ‘한청’이 6일 사망했다.

한국수목원정원관리원에 따르면 한청은 2005년 5월8일 서울대공원에서 태어나 2017년 6월29일 국립백두대간수목원으로 옮겨진 뒤 8년간 호랑이숲에서 생활한 국내 최고령의 20살 암컷 호랑이다.

국내 최고령 백두산 호랑이 한청. 한국수목원정원관리원 제공

수년 전부터 양쪽 앞발 떨림 등 노령화 증상을 보여왔으며 지난 5월부터 활동량과 식욕이 눈에 띄게 줄어들었다. 지난 4일부터 호흡이 다소 불안정해졌고 이날 0시22분쯤 생을 마감했다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “정확한 사인을 파악하기 위해 부검을 진행할 예정으로 관련 법령에 따라 처리할 계획”이라고 말했다. 또한 “호랑이숲에서 관리하는 백두산호랑이 우리와 무궁, 태범, 한, 도 등 5마리는 현재 건강한 것으로 확인됐다”고 설명했다.

백두산호랑이 한청은 후손을 따로 남기지는 않았다. 온순한 성격과 안정적인 행동 특성으로 국립백두대간수목원 개원 초기부터 홍보 영상과 관람객 교육 등에 등장하며 사랑을 받아왔다.

국립백두대간수목원은 7일부터 호랑이숲에 ‘한청 추모공간’을 마련해 관람객이 직접 추모 메시지를 남길 수 있도록 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지