대구시 ‘公기관 2차 이전’ 유치 사활

대구시가 정부의 수도권 공공기관 2차 이전에 대비해 본격적인 유치전에 뛰어들었다.



6일 시에 따르면 ‘공공기관 2차 이전 유치위원회’를 발족해 공공기관별 맞춤형 유치 전략 논의에 들어갔다. 앞서 시는 두 차례 정책연구를 거쳐 지역 혁신성장과 신산업 육성, 1차 이전 공공기관과의 시너지를 고려해 30개 공공기관을 중점 유치 대상으로 선정한 바 있다.



중소기업 비중이 전국 최고 수준인 산업구조와 1차 이전기관인 신용보증기금과의 시너지를 고려해 IBK기업은행을 최우선 유치 대상으로 정했다. 또 데이터산업진흥원, 한국산업기술진흥원 등 미래 신산업 육성을 위한 공공기관과 한국에너지기술평가원, 한국환경공단 등 지속 가능한 성장을 지원할 기관도 유치 대상에 포함했다. 2차 공공기관 이전 후보지로는 신서혁신도시 잔여 부지, 법원·검찰청 후적지, 수성알파시티 등이 있다.



이전 유치위원회는 대구의 교통·교육·의료 등 우수한 입지 여건을 적극적으로 홍보하는 한편, 수성구 학군을 내세워 교육 관련 강점도 강조하기로 했다.

