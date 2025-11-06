2025 F/W… ‘프리미엄 웰니스’ 트렌드 발표 [우수브랜드 특집]

에몬스가 2025 F/W 시즌 디자인 트렌드를 발표하고 핵심 키워드로 ‘프리미엄 웰니스(Premium Wellness)’를 제시했다.

◇호텔보다 깊은 쉼, 프리미엄 침실=에몬스는 침실을 ‘수면을 통한 회복과 감정 정돈의 공간’으로 정의했다.

대표 신제품 ‘코스모’ 침대는 부드러운 라운드형 실루엣으로 유연한 곡선미를 살려 침대 자체가 하나의 아트 피스로 기능한다. 패브릭과 원목을 투톤 매치하여 입체감 있는 헤드 디자인으로 완성도를 높이고, 독일 타이보사의 생활 발수 기능성 패브릭을 적용해 내구성과 관리 용이성을 강화해 마음까지 편안한 침실 공간을 제안한다.

◇변하지 않는 편안함 : 에몬스 매트리스=에몬스는 시간이 지나도 변하지 않는 편안함과 고급스러움을 구현한 ‘타임리스 컴포트 슬립(Timeless Comfort Sleep)’ 콘셉트의 하이엔드 매트리스 3종 (에르디앙스 7001, 5001, 3001) 출시를 확정했다. 이번 매트리스 라인업은 스프링의 품질력 강화와 소재의 신뢰성 확보에 중점을 두고 설계되었다.

◇함께하는 시간 가장 편안하게, 웰니스 리빙&다이닝=에몬스의 대표 소파 컬렉션도 한 단계 진화했다.

베스트셀러 ‘마스빌’ 소파는 등받이와 팔걸이에 전동 익스텐션 하드웨어를 적용해 깊이감 있는 착석과 데이베드형 활용이 가능하다. 사용자가 원하는 각도를 세밀하게 조정할 수 있어 가족 구성원 모두에게 최적의 편안함을 제공한다.

에몬스는 공간의 본질인 휴식에 집중해 ‘가구 이상의 가치, 지속 가능한 아름다움’ 이라는 브랜드 철학을 이어 간다.

