혈당 관리에 효과적인 자연 유래 성분 사용 [우수브랜드 특집]

주식회사 옻이랑의 ‘김소형의 좋은당’은 전통 한의학 권위자인 김소형 원장(김소형 원방)과의 협업을 통해 탄생한 제품으로, 혈당 관리에 효과적인 자연 유래 성분만을 사용한 것이 특징이다. 모든 원료는 100% 국내산 유기농 재배 원료로 엄선되었으며, 여주, 돼지감자, 구지뽕, 바나바잎 등이 주요 성분으로 함유되어 있다. 여주에는 천연 인슐린 성분으로 알려진 폴리펩타이드-P와 차란틴(charantin)이 풍부하게 들어 있어 혈당 강하에 도움을 주며, 바나바잎의 코로솔산(corosolic acid)은 인슐린 민감성을 개선하고 혈당 조절을 돕는다. 또한 돼지감자에 함유된 천연 프리바이오틱 성분 이눌린(inulin)은 혈당 흡수를 억제하고 당대사 개선에 기여하는 것으로 알려져 있다.

이 제품은 김소형 원장이 오랜 임상 연구를 통해 축적한 한방 지식과 주식회사 옻이랑의 엄격한 품질관리 시스템이 결합된 결과물이다. 전통 생약의 효능을 과학적으로 분석하고 현대적인 공정을 통해 표준화함으로써 균일하고 안전한 품질을 유지하고 있으며, 단순한 건강음료를 넘어 현대인의 혈당 밸런스를 관리하는 자연 기반의 건강 솔루션으로 평가받고 있다.

주식회사 옻이랑은 천연원료를 바탕으로 한 건강기능식품 개발에 꾸준히 투자해 왔으며, 이번 수상을 통해 소비자 중심의 품질경영과 브랜드 신뢰성을 공식적으로 인정받았다.

주식회사 옻이랑은 전통 생약과 현대 식품공학을 융합한 연구 중심 기업으로, 자연의 원료를 기반으로 한 기능성 건강식품 개발에 주력하고 있다.

