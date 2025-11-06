허니문·가족 리조트&풀빌라 여행으로 차별화 [우수브랜드 특집]

제일투어(대표 이춘우)가 2025년 세계일보가 주관하는 ‘올해의 브랜드 여행상품’ 부문에 선정됐다.

제일투어는 신혼부부와 가족, 커플을 위한 프리미엄 풀빌라 여행 상품으로 짧은 기간 안에 차별화된 브랜드 신뢰를 구축하며, 업계의 주목을 받고 있다.

‘고객의 만족이 곧 브랜드 가치’라는 슬로건 아래 제일투어는 여행 전 단계부터 귀국까지 세심한 맞춤 서비스를 제공한다. 특히 푸켓·카오락·발리·칸쿤 등 인기 휴양지를 중심으로, 전문 매니저의 현지 1:1 케어 시스템을 도입해 높은 이용률을 기록 중이다.

대표 상품으로는 푸켓 반얀트리 · 더 쇼어 · 파빌리온 풀빌라 허니문 패키지가 있다. 단순한 숙박이 아니라 ▲인빌라 조식 ▲프라이빗 스파 ▲전일 식사 ▲공항 VIP 라운지 이용 등 현지 체류 전 과정을 프리미엄급으로 설계해 고객 만족도를 높였다.

또한 모든 일정에는 3억원 해외여행자 보험과 공항 픽업 서비스, 가격 대비 높은 가치 안전한 여행을 제공한다.

최근에는 신혼여행 중심의 포트폴리오에서 한 걸음 더 나아가, 가족 단독 프리미엄 여행 상품을 새롭게 선보였다. 부모님 동반 3세대 여행이나 자녀와 함께 떠나는 휴양형 풀빌라 여행에 대한 수요가 증가하면서 제일투어는 고객 연령층과 여행 스타일에 맞춘 맞춤 일정 기획으로 시장 폭을 넓히고 있다.

현재 제일투어는 공식 홈페이지와 카카오톡 채널을 통해 신혼여행·가족여행 상담 및 프로모션 이벤트를 진행 중이다.

