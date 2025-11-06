가구형 안마의자 역작! 가을철 인테리어템으로 ‘주목’ [우수브랜드 특집]

국내 기업들의 뛰어난 품질과 제품을 ‘2025 우수브랜드’를 통해 소개합니다.

본격적인 가을 이사 시즌에 접어든 가운데, 종합 헬스케어 기업 코지마(대표 이혜성)의 리클라이너 마사지 소파 ‘문체어(MOON CHAIR)’가 디자인과 기술력을 겸비한 ‘헬스테리어(Health+Interior)템’으로 주목받고 있다.

코지마는 우수한 기능은 물론 집안 인테리어와 조화를 이루는 고급스러운 디자인의 안마의자를 다양하게 선보이고 있다.

‘문체어’는 제품명처럼 달을 형상화한 차별화된 디자인이 강점이다. 공전 주기에 따라 모양이 변하는 달처럼 돌리는 방향에 따라 모습이 달라지는 우아한 곡선형 디자인으로 거실, 침실 등 어느 공간에나 배치하기 좋다. 이 같은 차별점을 바탕으로 최근 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 ‘2025 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)’를 수상하기도 했다. 모던한 패브릭 소재로 제작됐으며, 색상은 그레이와 베이지 중에서 선택할 수 있다.

가을철 환절기 건강 관리를 위한 안마의자 기능까지 다양하게 탑재했다. 사용자 체형 스캐닝 기능을 통해 맞춤형 마사지를 구현하며 최대 10cm까지 돌출되는 3D 마사지볼이 내장돼 목부터 허리까지 강력한 마사지를 제공한다. 보다 섬세한 케어를 위해 6가지 자동 코스와 3가지 수동 코스도 갖췄다.

리클라이닝 소파로서의 기능도 우수하다. 마사지 종료 후 마사지볼이 자동 매립되고 최대 147도까지 젖힐 수 있을 뿐만 아니라 등과 엉덩이 부위 온열 기능이 지원돼 극강의 편안함을 선사한다. 이와 함께, 인체공학적 각도 설계의 발스툴과 좌우 각 45도 회전 기능, 자석으로 간편하게 부착할 수 있는 전용 무선 리모컨 등을 적용해 사용 편의성까지 더했다.

코지마 마케팅부 김경호 본부장은 “올 하반기 코지마의 야심작인 ‘문체어’는 집안 인테리어에 활용하기 좋은 세련된 디자인으로 1~2인 가구, 신혼부부 등으로부터 큰 인기를 끌고 있다”며 “특히 이사를 앞두고 새집에 어울리는 디자인과 실용성을 동시에 갖춘 인테리어템을 찾는 소비자에게 최적의 선택지가 될 것”이라고 말했다.

