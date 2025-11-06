소방청, 제63회 ‘소방의 날’ 기념식…李 “소방의 새 도약 약속”

소방청은 6일 세종문화예술회관에서 제63회 ‘소방의 날’ 기념식을 성황리에 개최했다고 밝혔다. 매년 11월9일이 소방의 날이다.

이번 기념식은 ‘생명 존중, 국민 안전 최우선’을 주제로, 윤호중 행정안전부 장관과 순직 소방공무원 유가족, 소방공무원, 의용소방대원 등 800여명이 참석한 가운데 진행됐다.

김승룡 소방청장 직무대행이 6일 세종문화예술회관에서 열린 제63회 ‘소방의 날’ 기념식에서 인사말을 하고 있다. 소방청 제공

이재명 대통령은 영상 메시지를 통해 “소방 가족 여러분의 노력에 감사드린다”며 “소방의 새로운 대도약 의지를 국민께 약속드린다”고 밝혔다.

김승룡 소방청장 직무대행은 소방공무원과 의용소방대원의 노고에 감사를 표하면서 “급변하는 재난 환경에 맞춰 현장 대응 체계와 기술력 강화, 소방 산업 육성, 안전 사각지대 예방, 현장 대원의 심리·육체적 지원을 위해 더 힘써야 한다”고 강조했다.

윤 장관은 기념사에서 “소방관을 비롯한 소방 가족에게 감사드리고, 앞으로도 맡은 소임을 성실히 수행해 주길 당부한다”며 “장비 첨단화 등 소방이 최고의 재난 대응 시스템을 갖춰 가는 길에 등대처럼 빛을 비춰 주겠다”고 말했다.

윤 장관 제안에 따라 이날 소방청 청사 로비엔 순직 소방관 추모 시설이 제막됐다. 추모 시설엔 순직 소방관 271위의 위패가 배치됐다. 각 위패 이름 앞엔 김병종 화백의 대표작 ‘화홍(花紅)’을 상징하는 금속 상징물이 박혀 있다. 이 상징물은 국민 생명과 재산을 보호하기 위해 쓰이다 폐기된 소방 관창을 전국 소방서에서 수거해 녹여 만들었다. 소방청은 “순직 소방관들 혼이 담긴 관창이 화홍으로 재탄생하는 의미를 지닌다”고 설명했다.

