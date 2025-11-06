성북 장위 13구역에 재정비촉진 규제혁신 적용…오세훈 “사업성 개선방안 총동원”

서울시가 과거 뉴타운에서 해제됐던 성북구 장위13구역에 ‘신속통합기획(신통기획) 2.0’ 등 규제혁신방안을 적용해 6000호 규모 재개발사업 재추진에 들어간다.

오세훈 서울시장은 6일 장위13-1·2구역(옛 장위13구역)에서 열린 주민간담회에서 “사업성을 획기적으로 끌어올리기 위해 현장에 적용할 수 있는 모든 방안과 규제혁신을 동원해 잃어버린 10년을 되찾아 드릴 것”이라고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 6일 성북구 장위13구역 재정비촉진사업 현장을 방문해 일대를 점검하고 있다. 서울시 제공

장위13구역은 2005년 국내 최대 뉴타운지구로 지정됐으나 수익성에 대해 주민 의견이 엇갈리며 박원순 전 서울시장 재임 당시인 2014년 뉴타운 지정이 해제됐다. 이후 10여년 간 표류하다 장위13-1, 2구역으로 나누고 신통기획 재개발 방식으로 사업을 재추진하게 됐다. 올해 4월 신통기획 재개발 후보지로 선정되며 사업에 다시 속도가 붙었다.

시는 구역이 해제된 이후 신축 건축물·조합원 수 증가, 공사비 급등 등으로 악화된 사업성을 높이는 데 초점을 맞추고 추진한다는 계획이다. 시는 장위13-1·2구역이 기존용적률 최대 30% 완화, 법상한용적률 최대 1.2배까지 적용, 사업성보정계수 적용 등 시가 올해 7월 내놓은 ‘재정비촉진사업 규제혁신 방안’을 비롯해 사업 기간을 18.5년에서 12년으로 줄이는 신통기획 2.0이 시작부터 종합 적용될 계획이라고 설명했다. 표준처리기한제 도입, 공정촉진책임관 지정으로 공정관리를 강화하고, 정비사업 지연 원인이 되는 갈등을 선제적으로 해소하기 위해 갈등관리책임관 제도도 운영할 계획이다.

재정비가 마지막으로 결정된 장위13구역까지 사업에 들어가면 장위 재정비촉진지구에는 서울 시내 뉴타운 최대 규모인 총 3만3000호가 공급될 전망이다.

오 시장은 “뉴타운, 도시재생 등이 반복되며 오랜 기간 정비사업을 기다려온 장위13구역 주민에게 이제 속도감 있는 사업 추진으로 서울시가 응답해야 할 때”라며 “최근 10·15 대책으로 높아진 불안을 잠재우고 사업 속도를 높이기 위해 대정부, 국회 면담과 건의도 촉구해 나가겠다”고 말했다.

