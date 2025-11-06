부산지역 12개 기업, CES 2026 최다 혁신·최고혁신상 수상

부산시가 2021년부터 추진 중인 중소기업 지원 및 기술개발 노력이 지역 기업의 세계 최대 전자제품 전시회(CES) 혁신상 수상이라는 결실을 맺었다.

6일 부산시에 따르면 내년 1월 미국 라스베이거스에서 개최되는 ‘CES 2026’을 앞두고, 12개 부산지역 기업이 ‘CES 혁신상·최고혁신상’을 수상했다.

부산시가 스튜디오햅의 연구사무실을 유치하고, 지난해 부산역에서 수행한 실증사업 ‘젠시 스튜디오’ 내외부 모습. 부산시 제공

혁신상 수상 기업은 △㈜씨아이티 △㈜데이터플레어 △㈜투핸즈인터랙티브 △㈜샤픈고트 △㈜비젼테크 △㈜허브플렛폼 △㈜파워쿨 △㈜뷰런테크놀로지 △㈜모스 등 10개 기업이며, 1개 기업은 ‘CES 2026’ 현장에서 발표될 예정이다. ㈜크로스허브와 ㈜스튜디오랩은 최고혁신상을 수상했다.

시는 글로벌 전략 설명회와 기업 맞춤형 일대일 상담(컨설팅), 영문 홍보 영상 제작 지원 등 기업별 특성에 맞춘 전략적 지원을 추진해 왔다. 올해는 바이어 매칭 프로그램을 신설해 혁신상 수상이 실제 해외 진출 성과로 이어질 수 있도록 지원체계를 강화했다.

특히 크로스허브와 스튜디오랩의 최고혁신상 수상은 블록체인 및 로봇산업 육성을 위해 꾸준히 추진해 온 자체 사업의 결실이라는 점에서 의미가 크다고 시는 설명했다. 크로스허브는 지난해 5월 설립된 블록체인 기반 차세대 신원인증 및 글로벌 결제 솔루션 기업으로, 빠른 성장세를 보이며 핀테크(첨단 정보기술 기반 금융서비스) 시장의 차세대 주자로 주목받고 있다.

시는 한국로봇융합연구원과 협력을 통해 스튜디오랩의 부산 연구사무실을 유치하고, 지난해 실증사업 ‘젠시 스튜디오’를 부산역에서 수행했다. 젠시 스튜디오는 혼합현실(MR)·시각효과(VFX) 기반 가상 스크린과 인공 지능(AI) 촬영 로봇, 트레드밀(실내 달리기·걷기 운동 기구) 기술을 결합한 지능형 무인 촬영 시스템으로, 사용자의 움직임을 실시간으로 인식해 자동으로 최적의 촬영 구도와 환경을 제공한다.

박형준 시장은 “AI 기술이 산업 전반의 혁신을 이끌고 있는 지금, 부산 기업이 세계무대에서 기술력과 창의성을 인정받은 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “AI와 첨단기술을 기반으로 한 산업 생태계를 강화해 부산기업이 대한민국을 넘어 세계무대에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지