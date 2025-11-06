강원경찰청, 필리핀 거점 국내 최대 도박사이트 운영조직 검거

필리핀에 거점을 두고 역대 최대 규모인 5조원 규모 불법 도박 사이트를 만들어 운영하던 일당이 경찰에 붙잡혔다.

강원경찰청 형사기동대는 범죄단체조직과 도박공간개설 등 혐의로 범죄조직원 14명을 검거하고 이 가운데 총책 A씨 등 주요간부 7명을 구속했다고 6일 밝혔다. 이들은 지난해 9월부터 지난 3월까지 자신들이 제작한 도박 사이트에 카지노 영상을 연결하고 이를 하부 운영총책들에게 분양하는 방법으로 5조3000억원 규모 도박 사이트를 운영한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 A씨는 도박공간개설 혐의로 수감생활을 하던 중 범행을 계획했다. 2000년 출소한 A씨는 2021년 11월부터 지난해 3월까지 도박 사이트 266개를 자체 제작해 하부 운영총책들에게 분양하고 관리비 명목으로 매달 300만원을 받았다. A씨 일당은 범죄수익 극대화를 위해 지난해 9월 필리핀에 거점을 두고 ‘벤더사’를 차렸다. 벤더사는 게임사로부터 카지노 영상과 게임머니를 직접 공급받을 수 있는 유통 사이트다. 도박장 운영 범죄 최상단에 있는 벤더사를 직접 차림으로써 범죄 수익을 극대화한 것이다.

도박장 운영 일당이나 도박 사이트 개발자가 검거된 사례는 있지만 연결고리를 찾기 어려운 벤더사까지 꼬리가 잡혀 검거된 사례는 이번이 처음이라고 강원경찰청은 설명했다. 약 7개월 동안 파악된 도박장 운영 규모만 5조3000억원대로 국내 최대다. 경찰은 범행계좌 등을 분석해 조직원들을 검거했고 해외로 도주한 조직원 2명을 추적 중이다. 범죄수익금 33억원을 추징·보전하고 이 가운데 4억8000만원은 증거물로 압수했다. 강원경찰청 관계자는 “주요 공범 10명은 검찰에 송치했다”며 “지속해서 단속할 것”이라고 말했다.

