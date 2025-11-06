농협, 카타르에서 열린 UN·ICA공동행사 참석

농협중앙회(회장 강호동)는 CM50 회원기관과 함께 4일 카타르 도하에서 열린 UN· ICA(국제협동조합연맹) 공동행사에 참석했다고 밝혔다.
CM50은 ICA 소속 321개 협동조합 중 상위 50개 협동조합의 연합체로, 지속가능한 성장과 국제적 문제 해결을 위해 올해 1월부터 결성이 추진되었으며, 11월 3일 카타르 도하에서 공식 출범하였다.
* CM50 : Cooperatives Mutuals Leadership Circle(협동조합과 상호조합 리더십 서클)
UN은 SDGs(지속가능발전목표) 달성 과정에서 협동조합의 역할을 높이 평가해 2025년을‘세계협동조합의 해’로 지정했으며, 이에 따라 UN세계사회개발정상회의에서 ICA와 공동행사를 마련했다.
CM50은 이날 행사에서 UN 및 각국 정부 관계자들이 참석한 가운데 「ICA 전략 2026-2030」과 「CM50 공동 선언문」을 발표했다.
농협중앙회 이종욱 미래혁신실장은 ICAO(국제협동조합농업기구)를 대표해 지난 10월 서울에서 선포된「ICAO 서울선언문」과 한국 농협의 「농심천심 운동」을 소개했다.
이어 “세계는 식량안보 위기와 도농격차 등 복합적 도전에 직면해 있다”며 “선도적인 협동조합이 중심이 되어 인류 공동과제 해결과 지속가능한 발전 실현에 기여해야 한다”고 강조했다.
