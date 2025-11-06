송은이 "재산 100억? 있어야 했는데 많이 썼다"

개그우먼 송은이가 자신의 재산 규모를 밝혔다.

지난 5일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '드디어 재산 공개 가나요? 송은이&김숙에게 궁금한 점 탈탈 털어봄'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

송은이. 유튜브 채널 '비보티비' 캡처

영상에서 송은이는 "오늘은 오랜만에 송은이, 김숙에게 궁금하게 많은 땡땡이를 위한 시간을 준비했다"고 말했다.

개그우먼 김숙은 "우리는 이제 투명하다. 재산 정도만 오픈 안 했지, 어지간한 건 다 오픈했다"고 말했다.

이에 송은이는 "재산도 이제는 거의 다 알 것이다"고 했다.

김숙은 "내가 생각보다 많이 모았다. 언니는 생각보다 없다"고 말했다. 송은이는 "생각보다 돈이 없다는 걸 말씀드린다"고 밝혔다.

송은이는 "100억원이 없는 건 알 거다. 내가 하도 100억 이야기를 해서 그렇다. 사실 돌아보면 있어야 했는데 많이 썼다"고 털어놨다.

이어 "내가 필요한 선에서는 잘 모으고 있다고 생각한다. 나머지는 이고 질 게 아니니까 기부도 많이 했다. 나는 그런 게 중요한 것 같다. 1만원이든 5000원이든 1000원이든 도움이 되길 바라는 마음으로 기부한다. 그런 마음이 중요하다"고 강조했다.

송은이는 "결론은 돈이 없다는 말씀을 드리고 싶다. 그래도 쓸 돈은 있다. 걱정 안 하셔도 된다는 이야기다"라고 했다.

<뉴시스>

