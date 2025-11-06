삼성·LG전자, 올해도 CES 2026 혁신상 휩쓸었다

삼성전자와 LG전자가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2026을 앞두고 발표된 CES 혁신상을 휩쓸었다.

매년 CES 개막에 앞서 가장 혁신적인 제품과 서비스를 선정해 CES 혁신상을 수여하는 CTA는 5일(현지시간) 'CES 혁신상' 수상 제품과 기술을 발표했다.

◆ 삼성, 최고 혁신상 3개 포함 총 27개의 CES 혁신상 수상

성전자가 CES 2026에서 혁신상을 대거 수상했다. 삼성전자 제공

삼성전자는 영상디스플레이 12개, 생활가전 4개, 모바일 3개, 반도체 7개, 하만 1개 등 총 27개의 혁신상을 받았다.

영상디스플레이 부문에서는 업계에서 가장 혁신적인 제품이나 기술에 수여하는 최고 혁신상 2개를 수상했으며 2026년형 TV, 모니터 등 신제품과 서비스로 혁신상 10개를 받았다.

생활가전 부문에서는 사용자의 편의성을 증대시킨 ‘냉장고 오토 오픈 도어’ 기능을 비롯해 2026년형 가전 신제품과 기술로 혁신상 4개를 받았다.

모바일 부문에서는 ‘갤럭시 XR’, ‘갤럭시 Z 폴드7’, ‘갤럭시 워치8’로 3개의 혁신상을 받았다.

‘갤럭시 Z 폴드7’는 역대 갤럭시 Z 폴드 시리즈 중 △가장 얇고 가벼운 디자인 △갤럭시 AI △2억 화소 카메라 △대화면 디스플레이 △고성능 칩셋이 모두 담긴 제품으로 접었을 때는 직관적인 스마트폰 사용성을, 펼쳤을 때는 더 넓어진 대화면을 통해 몰입형 멀티태스킹을 지원한다.

반도체 부문에서는 양자보안 칩 ‘S3SSE2A’이 사이버보안 분야에서 최고 혁신상을, 임베디드 기술 분야에서 혁신상을 수상하며 2개 분야에서 상을 받았다.

또, ‘LPDDR6’, ‘PM9E1’, ‘Detachable AutoSSD(탈부착할 수 있는 차량용 SSD)’, ‘ISOCELL HP5’, ‘T7 Resurrected’로 혁신상을 받았다.

하만의 ‘JBL 투어 원 M3 Smart Tx’ 노이즈캔슬링 오버이어 헤드폰도 혁신상을 받았다.

◆ LG, 올레드 TV 4년 연속 최고 혁신상 수상

최고 혁신상을 받은 세계 최초 투명·무선 TV 'LG 시그니처 올레드 T'. LG전자 제공

LG전자는 최고 혁신상 2개를 포함해 총 18개의 CES 혁신상을 받았다.

LG 올레드 TV와 모니터는 화질, 게이밍, 컴퓨터 하드웨어 부문에서 최고 혁신상을 포함해 총 5개의 혁신상을 받았다.

특히 세계 최초의 투명·무선 TV ‘LG 시그니처 올레드 T’가 최고 혁신상을 받으며 LG 올레드 TV는 4년 연속 최고 혁신상 수상 기록을 세웠다.

LG전자 플랫폼 기반 서비스 사업의 핵심으로 꼽히는 독자 스마트 TV 플랫폼 ‘웹(web)OS’는 2년 연속 사이버보안 부문에서 혁신상을 받았다. 이번에는 인공지능 부문에서도 혁신상을 받으며 2관왕에 올랐다.

로봇청소기 신제품 ‘히든 스테이션’도 가전 부문에서 혁신상을 수상하며 차별화된 기술력을 인정받았다.

이 외에도 마이크로 RGB 기술을 적용한 프리미엄 LCD TV, 이동식 스크린의 대표주자 ‘LG 스탠바이미 2’, 전문가용 모니터 ‘LG 울트라파인 에보 6K’ 등 제품들이 골고루 혁신상을 받았다.

