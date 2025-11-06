‘4명 사상’ 포항제철소 유해물질 누출 사고 합동감식 [사건수첩]

4명의 사상자가 발생한 포스코 포항제철소 유해 화학물질 누출 사고를 수사 중인 경찰이 6일 관계기관과 현장 합동감식을 펼친다.

경북경찰청 형사기동대 중대재해수사팀은 이날 오후 1시 30분부터 사고 현장에서 고용노동부, 대구지방환경청 화학안전관리팀, 산업안전공단 등과 합동 감식을 진행한다.

경북경찰청 전경.

경찰 등은 합동 감식에서 파손된 배관과 화학 물질 분출 위치, 사고 원인 등을 규명할 방침이다.

앞서사고는 전날 오전 8시 50분쯤 경북 포항시 남구 동촌동 포스코 포항제철소 스테인리스 압연부 소둔산세공장에서 포스코DX의 하도급업체 소속 근로자 4명이 전기 케이블 설치 작업을 위해 화학물질 배관을 밟고 이동하던 중 배관이 파손되며 발생했다.

유해 화학 물질에 노출된 A(54)씨가 병원으로 이송돼 숨졌으며, 20∼30대 근로자 3명이 화상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

해당 성분은 불산 또는 질산으로 추정됐다.

경찰은 업무상 과실치사상 혐의로, 노동 당국은 산업안전법과 중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 사고 조사에 착수했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지