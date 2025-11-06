박진영, 워터밤 비닐옷 비화 "무대하다 찢어져"

가수 박진영이 워터밤 무대에서 비닐옷이 찢어졌던 일화를 말했다.

그는 지난 5일 방송한 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 게스트로 출연했다.

박진영은 "워터밤 섭외가 와서 솔직히 놀랐다"며 "주책이라고 할까봐 직원분들께 의견을 구했는데 다 하라고 하더라"라고 했다.

그는 "워터밤에 비닐옷 입는 게 너무 뻔했다. 제 소셜미디어에 어떤 옷 입을지 물어봤는데 99%가 비닐옷을 입으라고 했다"고 말했다.

박진영은 "이번엔 핫핑크로 가보자 했다"며 "팔을 최대한 자유롭게 쓸 수 있도록 홀터넥으로 준비했다"고 덧붙였다.

그는 "바지가 얇아서 좋았는데 젖으면서 달라붙기 시작하더라. 다리를 찢는 안무 하다가 바지가 쭉 찢어졌다"고 했다.

박진영은 "겉이 찐어진 건지 속바지인지 중요했다"며 "소리가 났을 때 앞에 관객 표정을 봤었다"고 말했다.

그는 "관객이 질색하면 속이 찢어진 건데 모르시더라. 겉이 찢어졌구나 하고 계속 무대를 이어갔다"고 했다.

