정부, 2035 NDC 후보로 ‘50∼60%’ ‘53∼60%’ 발표… 환경∙산업계 반발 예상

이재명정부가 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)에 대해 2018년 대비 ‘50∼60%’ 감축 또는 ‘53∼60%’ 감축을 최종 후보안으로 공개했다.
정부는 6일 서울 영등포구 국회의원회관에서 2035 NDC 공청회를 열고 최종 후보 2가지를 발표했다. 2035 NDC 최종안은 다음 주 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회와 국무회의 심의·의결을 거쳐 그 다음 주에 UN에 제출된다. 정부가 밝힌 후보안들은 그간 논의된 시나리오들과 달리 범위 형태로 제시됐다. 첫 번째는 2035년까지 2018년 대비 50% 감축을 하한으로 잡고, 60% 감축을 상한으로 잡았다. 두 번째 후보안은 같은 상한에 하한만 53% 감축으로 다르다.
정부는 앞서 진행한 6차례 토론회에서 2018년 대비 48%, 53%, 61%, 65% 감축 등 4가지 안을 기준으로 논의를 진행했다. 하한선을 4가지 시나리오 중 중간 단계인 50%대로 잡았지만, 산업계와 환경단체들의 요구를 모두 채우지 못할 것으로 보인다. 산업계는 꾸준히 48% 감축도 ‘버거운 목표’라고 주장했다. 환경 단체들은 꾸준히 최소 61%를 요구한 바 있다. UN 기후변화에 관한 정부 간 협의체도 전 세계가 온실가스 배출량을 2019년 대비 60% 이상 줄여야 지구 온도 상승 폭을 1.5도 이하로 억제할 가능성이 50%는 된다고 밝힌 바 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지