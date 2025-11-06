최홍만, K-1 전향 이유 "1년 15억 제안…눈이 커졌다"

이종격투기 선수 최홍만이 K-1에 진출한 이유를 밝혔다.

5일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 최홍만이 게스트로 출연했다.

이날 최홍만은 2005년 씨름 선수 은퇴 후 K-1 파이터로 전향하게 된 이유를 공개했다.

그는 "씨름단이 해체를 앞둔 상황에 K-1에서 스카우트 제의가 왔다"며 "처음에는 꺼렸는데 조건이 너무 좋았다. 1년에 15억 제안이 오니까 눈이 커졌다"고 말했다.

이어 "씨름과 정반대 운동이라 당시 지인들이 걱정을 많이 하셨지만 '가서 얻어 터지고 오겠지', '생전 안 하던 운동으로 뭘 하겠냐' 등 비아냥도 많았다"고 회상했다.

최홍만은 그럼에도 K-1을 선택한 이유에 대해 "새로운 도전을 해보고 싶었다. 어린 나이에 무서울 게 뭐가 있냐. 이왕 하는 거 뭔가 보여줘야겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

이후 일본으로 건너가 3개월 특훈을 했다며 "기초 훈련부터 시작해서 맞는 연습을 많이 했다. 매일 스파링하면서 90%는 맞기만 했다. 항상 얼굴이 멀쩡하지 않았다"고 털어놨다.

그는 "멍들고 코피 나고 눈 찢어지고, '이걸 왜 하지?'생각이 들었다가 막상 하다 보니까 아픔이 점점 없어지더라"며 3개월간 매일 7시간씩 복싱 훈련을 했다고 밝혔다. 당시 체지방은 9.3%였다고.

최홍만은 3개월 뒤 열린 K-1 데뷔전에서 우승을 거뒀다. 그는 "그때 당시 격투기가 많이 생소할 때였다. 저로 인해서 격투기 붐이 일어나면서 큰 인기를 얻었다. 하루하루가 재미있었다"고 말했다.

<뉴시스>

