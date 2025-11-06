“주금공 캐릭터 보금이를 아시나요?”… 주금공 공사 캐릭터 배포

한국주택금융공사는 7일부터 공사 캐릭터 4종을 활용한 카카오톡 움직이는 이모티콘을 선착순 8만명에게 배포하고, 신규 광고를 선보인다고 6일 밝혔다.

이번에 제작한 이모티콘은 일상에서 재밌게 사용할 수 있는 문구를 담아 누구나 편하게 이용할 수 있도록 했으며, 7일 오후 2시부터 카카오톡에서 ‘한국주택금융공사’를 검색해 신규로 채널을 추가하면 한 달간 무료로 이용 가능하다.

또 공사는 한 달간 TV와 유튜브 등을 통해 공사 이미지 광고와 전세지킴보증 광고를 새롭게 선보인다. 특히 이미지 광고는 ‘인생의 감탄사’라는 주제로 공사의 영문 약칭 ‘HF’를 ‘햐’라는 긍정의 감탄사로 표현해 공사가 더 잘 기억될 수 있게 연출했다. 아울러, 공사 본사가 위치한 부산의 시민들에게 더 친근하게 다가갈 수 있도록 지역특화형 광고도 별도로 공개한다.

한국주택금융공사 관계자는 “이번 이모티콘 배포와 신규 광고를 통해 국민들에게 한국주택금융공사를 널리 알리고, 일상 속에서 고객과 자연스럽게 소통할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

