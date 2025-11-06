행정정보시스템 재난경보 '경계' 하향…"복구 완료 가시권"

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 장애가 발생했던 정부 시스템 중 "국민의 생명·안전과 관련된 1·2등급 시스템이 모두 정상화됐다"고 6일 밝혔다.



윤 장관은 6일 정부세종청사에서 주재한 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 이렇게 전하고 "복구 완료가 가시권에 들어옴에 따라 오늘부로 행정정보시스템 재난 위기경보를 '심각'에서 '경계'로 하향 조정한다"고 말했다.

이에 따라 중대본이 해제되고 차관급의 위기상황대응본부로 대응체계가 전환된다.



중대본에 따르면 지난 9월 일어난 화재로 장애가 발생했던 행정정보시스템 709개 중 이날 오전 6시 기준 676개가 정상화돼 복구율은 95.3%를 나타냈다.



등급별 복구율은 1등급 40개(100%), 2등급 65개(95.6%), 3등급 246개(94.3%), 4등급 325개(95.6%)다.



전날에는 2등급 시스템인 '안전신문고'가 복구됐다. 안전신문고는 생활 속 안전 위험요인을 국민이 직접 신고할 수 있는 시스템이다.



정부는 전체 709개 중 대전센터 복구 대상 시스템 693개는 오는 20일까지 복구를 완료할 계획이다.



대구센터로 이전해 복구하기로 한 나머지 시스템들은 12월까지 복구를 목표로 인프라 구성, 응용프로그램 이관 등을 추진하고 있다.



윤 본부장은 "정보시스템 등급제와 이중화 방식을 전면 재설계 하는 등 시스템 구축과 운영 방식을 근본적으로 혁신해 이와 같은 사태가 재발하지 않도록 하겠다"고 강조했다.



그러면서 "재난과 보안이 한층 강화된 시스템 위에 국민 여러분이 신뢰할 수 있는 AI 민주정부를 새롭게 구축하겠다"고 덧붙였다.

