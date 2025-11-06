9월 경상수지 135억달러 흑자…1∼9월 누적 역대 최대

반도체 등의 수출 호조로 지난 9월 우리나라 경상수지가 29개월째 흑자 기조를 이어갔다.



한국은행이 6일 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 9월 경상수지는 134억7천만달러(약 19조4천억원) 흑자로 집계됐다.

부산항 감만부두 야적장에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 뉴스1

전월인 8월(91억5천만달러)과 작년 같은 달(112억9천만달러)보다 각 43억2천만달러, 21억8천만달러 늘어 월간 흑자 기준으로 역대 2위를 기록했다. 9월끼리만 비교하면 사상 최대 규모다. 연속 흑자 기간도 2000년대 들어 두 번째로 길다.



올해 들어 9월까지 누적 경상수지 흑자(827억7천만달러)는 지난해 같은 기간(672억3천만달러)보다 약 23% 많다.



신승철 경제통계1국장은 "1∼9월 누적 경상수지가 사상 최대치를 기록했다"며 "반도체가 슈퍼사이클에 접어들어 수출이 호황이었고, 자동차도 미국 외 유럽 등 기타 지역으로 수출 다변화가 이뤄지면서 선방했다"고 말했다.



그는 "한미, 미중 관세협상 우려가 어느 정도 완화된 부분도 반영될 것"이라고 덧붙였다.



항목별로는 상품수지 흑자 규모(142억4천만달러)가 역대 9월 가운데 2017년(145억2천만달러)에 이어 두 번째였다.



수출(672억7천만달러)이 작년 같은 달보다 9.6% 증가했다. 8월(564억4천만달러)보다도 63억달러 이상 불었다.



통관 기준으로 반도체(22.1%)·승용차(14.0%)·화학공업제품(10.4%)·기계류정밀기기(10.3%)·무선통신기기(5.3%) 등이 전년 동월 대비 늘었지만, 반대로 컴퓨터주변기기(-13.5%)는 뒷걸음쳤다.



지역별로는 동남아(21.9%)·EU(19.3%)·일본(3.2%) 등에서 호조를 보인 반면 미국(-1.4%)에서 고전했다.



수입(530억2천만달러)의 경우 작년 같은 달(507억3천만달러)보다 4.5% 많았다.



국제유가 하락 등에 원유(-13.3%)·석유제품(-9.8%)·화학공업제품(10.2%)·가스(2.4%) 등 원자재 수입 증가율은 0.4%에 그쳤지만, 국내 소비 회복과 영업일수 증가 등의 영향으로 정보통신기기(29.9%)·수송장비(24.4%)·반도체제조장비(11.6%) 등 자본재 수입이 12.2%나 늘었다. 승용차(36.3%) 등 소비재 증가율도 22.1%에 이르렀다.



서비스수지는 33억2천만달러 적자로 집계됐다. 적자 규모가 전월(-21억2천만달러)이나 작년 9월(-21억달러)보다 커졌다.



서비스수지 가운데 여행수지 적자(-9억1천만달러)는 8월(-10억7천만달러)보다 줄었지만, 운송수지(-1억2천만달러)가 5개월 만에 적자로 돌아섰다. 8월보다 사용료 수입이 줄면서 지식재산권사용료수지 적자 폭(-8억5천만달러)도 8월(-6천만달러)보다 확대됐다.



본원소득수지 흑자(29억6천만달러)는 8월(20억7천만달러)과 비교해 약 9억달러 늘어 같은 달 기준으로 역대 2위를 기록했다. 특히 8월의 계절적 분기 배당 지급 요인이 해소되면서 배당소득수지 흑자 폭이 15억8천만달러에서 23억6천만달러로 커졌다.



신 국장은 "10월 경상수지는 추석 연휴에 따른 조업 일수 감소로 9월보다 흑자 규모가 줄어들 것"이라며 "반도체 수출 호조, 유가 안정, 본원소득수지 흑자 기조 등을 고려하면 11∼12월에는 다시 양호한 흑자 흐름을 유지할 것"이라고 예상했다.



금융계정 순자산(자산-부채)은 9월 중 129억달러 불었다.



직접투자는 내국인의 해외투자가 56억6천만달러, 외국인의 국내 투자가 18억달러 각각 늘었다.



증권투자에서는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 111억9천만달러 증가했고, 외국인의 국내 투자 역시 주식과 채권 모두 고르게 90억8천만달러 늘었다.

<연합>

