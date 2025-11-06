지현우, 여전한 선비 라이프…3년째 정약용 명언 필사+등산 루틴

'전지적 참견 시점' 사상 스타와 매니저 간 인연 최장기간인 지현우와 김병성 대표, 두 남자의 눈물 나는 22년 우정이 공개된다.

오는 8일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 372회에서는 '신사의 아이콘' 지현우가 5년 만에 '전참시'로 금의환향한다.

이날 방송에서는 지현우만의 특별한 '선비식' 아침 루틴과 한층 업그레이드된 새로운 집이 최초로 공개된다. 바닥에 요를 깔고 자던 5년 전과 달리, 이사한 지현우의 집에는 침대와 빔프로젝터 등 신문물이 등장해 시선을 사로잡는다. 게다가 21세기에 3G 폰을 사용하던 지현우가 '스마트폰'으로 유튜브를 시청하는 장면도 포착돼 모두를 술렁이게 한다.

하지만 집안 곳곳에서는 여전히 '수행'의 흔적들이 발견돼 웃음을 자아냈다. 지현우는 아침 햇살 속에서 다산 정약용의 명언 일력을 필사하며 평온한 하루의 시작을 알린다. 그는 "3년째 매일 정약용의 명언 일력을 반복해 쓰고 있다"며 필사에 대한 남다른 애정을 드러낸다. 이 밖에도 아침 확언을 들으며 명상을 하거나, 스트레칭으로 심신을 단련하는 등 지현우의 '선비 라이프'는 스튜디오를 평온함과 웃음으로 물들인다.

지현우의 아침 루틴은 산에서도 이어진다. '산세권'(산+역세권)으로 이사한 그는 등산과 '산스장'(산+헬스장) 운동으로 하루를 활기차게 연다. 등산 중 만난 팬들과 반갑게 인사를 나누고, 지나가는 아이들을 흐뭇하게 바라보는 등 사람 냄새 나는 면모로 시청자들의 미소를 자아낸다.

또한 지현우의 오랜 매니저이자 현 소속사 대표인 김병성 대표와의 깊은 인연도 조명된다. 2004년부터 무려 22년째 함께하고 있는 두 사람은 '전참시'에 출연한 역대 출연자들을 통틀어, 최장 인연으로 알려져 이목을 끈다. 최근 소속사를 설립한 김병성 대표는 "지현우 같은 배우들을 양성하고 싶다는 꿈으로 회사를 만들었다"며 지현우에 대한 깊은 애정을 드러내기도 한다.

두 사람은 추억이 깃든 40년 전통 노포 단골 순댓국집을 찾아, 22년의 세월을 돌아보며 진솔한 대화를 나눈다. 첫 만남의 순간부터 일을 그만뒀던 김병성 대표를 직접 붙잡아온 스토리까지, 시간이 흘러도 변하지 않은 두 사람의 신뢰와 우정이 뭉클함을 안길 예정이다.

'전참시'는 이날 오후 11시 10분 방송된다.

