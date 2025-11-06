가을 건너뛴 줄 알았더니…“패딩 다시 넣어야겠네” [오늘날씨]

목요일인 6일 전국에 대체로 맑고 포근한 가을 날씨가 이어지겠다. 전국 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어져 건강에 유의해야 한다.

포근한 날씨를 보인 지난 5일 오전 울산 남구 문수체육공원을 찾은 시민들이 낙엽을 밟고 있다. 울산=뉴시스

이날 기상청에 따르면 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 구름이 많겠다. 밤부터 차차 구름이 많아지겠다.

당분간 기온은 평년(최저 1~11도, 최고 15~20도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 아침 최저기온은 3~12도, 낮 최고기온은 18~22도로 예상된다. 또 일부 강원내륙·산지를 중심으로 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠고, 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있겠다.

주요 도시 예상 최저기온은 △서울 7도 △인천 8도 △춘천 4도 △강릉 8도 △대전 5도 △대구 7도 △전주 6도 △광주 8도 △부산 12도 △제주 16도다.

최고기온은 △서울 19도 △인천 18도 △춘천 18도 △강릉 19도 △대전 20도 △대구 20도 △전주 20도 △광주 21도 △부산 22도 △제주 21도로 예상된다.

새벽과 오전 사이 경기내륙과 충청권, 전북, 전남권내륙, 경북권내륙, 경남서부내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠다. 그 밖의 지역에서도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 예상돼 출근길 교통안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 대기 정체로 인해 서울·인천·경기남부·충청권·전북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지