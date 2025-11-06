美 10월 민간고용 4만2000명↑…민간조사업체 ADP 발표

미국 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)으로 정부 공식 경제지표 발표가 지연되는 가운데 미국의 고용 사정이 우려만큼 나쁘지 않다는 민간 조사업체 지표가 발표됐다.

미 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 10월 미국의 민간기업 고용이 전월 대비 4만2000명 증가했다고 5일(현지시간) 밝혔다.

사진=AFP연합뉴스

민간기업 고용 증가 폭은 다우존스가 집계한 전문가 전망(2만2000명)을 웃돌았다. ADP 집계 미 민간고용은 8∼9월 2개월 연속 감소한 바 있다.

업종별로는 거래·운송·공공사업 부문 고용이 4만7000명 늘어 전체 고용 증가를 이끌었다. 교육 및 보건서비스 부문도 2만6000명 증가했다.

반면 정보서비스 부문은 1만7000명 감소했고, 전문·사업서비스업과 여가·숙박업도 각각 1만5000명, 6000명 감소했다.

임금 상승률은 전년 동월 대비 4.5% 증가했다.

넬라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트는 “민간 고용이 7월 이후 처음으로 증가로 돌아섰다”면서도 “채용이 올해 초와 비교하면 상대적으로 완만해진 모습”이라고 분석했다.

이어 그는 “다만 임금 상승률이 1년 이상 대체로 평탄화된 점은 고용시장 수요와 공급이 균형을 이루고 있음을 시사한다”라고 덧붙였다.

ADP 민간 기업 고용지표는 미 정부가 공식 집계한 고용지표와는 차이가 있을 수 있다.

연방정부 셧다운이 장기간 이어지면서 경제지표 발표가 지연되고 있다. 11월 7일 미 노동통계국의 공식 고용지표가 예정대로 발표될 경우 비농업 고용은 10월 들어 6만명 감소하고 실업률은 4.5%로 상승했을 것으로 예상되고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지