강동구, 2026년 ‘장애인 일자리 사업’ 확대

서울 강동구는 장애인의 사회참여와 자립을 지원하는 ‘장애인일자리사업’을 내년 확대 추진한다.



구는 2026년도 사업에 29억원을 투입해 187명의 일자리 참여자를 모집할 계획이라고 5일 밝혔다. 선발 인원은 직접 선발하는 전일제(주 40시간) 50명과 시간제(주 20시간) 27명, 민간 수행기관을 통해 선발하는 복지·특화형 일자리 110명이다. 이는 민선 8기 초인 2022년 대비 예산 12억원, 참여 인원은 77명 늘었다.



참여자 모집은 5일부터 18일까지 각 동주민센터를 통해 진행된다. 면접심사를 거쳐 최종 선발된 인원은 동주민센터, 일자리 카페, 구립도서관, 복지관 등에서 행정 도우미, 카페 바리스타, 사서 보조, 복지서비스 지원 업무 등을 담당하게 된다. 또한 구는 사업 참여 이후에도 장애인의 일자리가 이어질 수 있도록 직업 상담과 직업 재활 사업을 연계할 예정이다.



이수희 구청장은 “장애인분들이 새로운 도전을 시작하고 당당하게 자신의 삶을 펼쳐나가길 진심으로 응원한다”며 “앞으로도 일자리 기회를 넓혀 지역사회 안에서 함께 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

