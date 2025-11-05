이번엔 ‘친명 컷오프’ 갈등 격화… 시험대 오른 ‘정청래 리더십’

“경선이 불공평했다. 지방선거를 앞두고 당 지도부에 대한 신뢰가 다 깨졌다.”(더민주전국혁신회의 관계자)



더불어민주당이 ‘부산시당위원장 컷오프(예비경선 탈락)’를 두고 진통을 이어가고 있다. 친명(친이재명)계를 중심으로 정청래 대표가 “컷오프는 없다”는 약속을 저버렸다는 반발이 지속되는 모양새다. 내년 지방선거를 앞두고 정 대표와 친명계 사이의 신경전이 시작됐다는 분석이 나온다.

민주당 유동철 부산 수영구 지역위원장은 5일 국회에서 기자회견을 열고 “부산시당위원장 선거 과정에서 조직강화특별위원회(조강특위)의 후보 면접이 불공정하게 진행됐고, 그로 인해 부당한 컷오프를 당했다”고 말했다. 그는 “정 대표는 계속해서 ‘컷오프 없는 100% 완전 경선’을 공언하지만, 정작 현실에서 당원의 피선거권과 선택권이 철저히 배제되고 있다”고 비판했다.



민주당 최고위는 지난달 27일 부산시당위원장 후보 4명 중 유 위원장 등 2명을 컷오프하고 나머지 2명을 상대로 경선을 진행하기로 결정했다. 부산시당위원장 후보 면접에서 문정복 조직사무부총장이 “부산에 연고를 둔 영향력 있는 정치인이 유동철을 민다는 소문을 퍼뜨리고 다니는데, 들어본 적 있는가. 선의의 피해를 당할 수 있다”고 추궁했다는 게 유 위원장 주장이다. 유 위원장은 지난 총선에서 이 대통령의 영입 인재였으며, 현재 친명계 최대 조직인 더민주전국혁신회의(혁신회의)에서 공동 상임대표를 맡고 있다.



유 위원장은 “저를 컷오프시키고 특정 후보를 지원하기 위한 질문이었다”며 “면접에 참여했던 조강특위 위원과 통화해 보니 (문 부총장의 질문이 다른 심사위원에게) 상당히 많이 영향을 미쳤다고 한다”고 말했다. 그는 문 부총장의 사과와 사퇴, 재발 방지를 위한 ‘컷오프 없는 완전경선’ 등을 요구하고 있다.

민주당 지도부는 공정한 심사를 통해 결정된 사안이라는 입장이다. 박수현 수석대변인은 최고위원회의 후 기자들과 만나 “민주당은 당원 주권 시대를 맞아서 철저하게 모든 권한을 당원들에게 돌려드리고 있다”며 “이번 부산시당위원장 선출 역시 그러한 기조에서 치러졌고 조강특위가 냉정할 정도로 엄격한 규정에 의해 진행했다”고 밝혔다. 당 지도부 관계자는 “객관적으로 면접 점수가 많이 차이 났다”고 전했다.



공정한 심사였다는 지도부 설명과 달리 친명계에서는 “무리한 컷오프였다”는 시각이 지배적이다. 한 여당 의원은 “정 대표가 ‘특별한 문제가 없으면 무조건 경선이 원칙’이라고 말해 왔는데, 유 위원장은 특별한 문제가 없었음에도 컷오프됐다”고 지적했다. 다른 여당 관계자는 “정 대표가 ‘컷오프는 없다’고 약속하고 안 지킨 것”이라며 “혁신회의가 지난 전당대회에서 박찬대 의원이 아닌 정 대표를 지지했다면 이런 일이 있겠나”라고 꼬집었다.

표면적으로는 부산시당위원장 선거를 둘러싼 논란처럼 보이지만, 그 중심에는 내년 지방선거가 있다는 분석이 나온다. 당 대표가 이번 부산시당위원장처럼 내년 지방선거 공천에도 부당하게 개입할 수 있다는 경계심이 친명계에 확산해 있다는 것이다.



한 혁신회의 관계자는 “앞으로 지방선거가 있고 최고위원이 지방선거에 출마하면 최고위원 선거도 있을 건데, 그 경선 과정을 지켜볼 것”이라고 말했다. 다른 관계자는 “당 대표가 자기 사람을 심으려고 노력하는 것은 이해하지만, 지금은 상식에 어긋나게 사람을 세우고 있다”며 “문 부총장의 사퇴를 요구하는 여론이 많다. 이번 일의 여파가 오래갈 것”이라고 내다봤다.

