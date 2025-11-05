포항에 400억 들여 블루카본센터 건립, 2028년 준공 목표

경북도는 이달부터 '환동해 블루카본센터' 건립을 위한 기본 및 실시설계에 들어간다고 5일 밝혔다.

'환동해 블루카본센터'는 포항시 남구 구룡포읍 병포리 일원 2만1984㎡에 지상 3층 규모로 총사업비 400억원이 투입돼 건립된다.

경북도 환동해지역본부 블루카본센터 조감도. 경북도 제공

내년 11월 착공해 2028년 준공, 2029년 3월 개원 예정이다.

블루카본(Blue Carbon)은 맹그로브 숲, 염생습지, 해초초원과 같은 연안 생태계가 대기 중 탄소를 흡수·저장하는 자연 기반 해양 탄소 저감 개념이다.

이 센터는 해조류 기반 블루카본 연구를 비롯 해양 탄소흡수 메커니즘 분석, 블루카본 산업화 기술개발, 해양환경 교육·홍보 기능 등을 한다.

도는 센터가 동해안의 감태, 미역, 다시마 등 해조류 생태계를 중심으로 연안 생태복원과 탄소 저감 기능을 실증하는 국내 첫 블루카본 전문기관이 될 것이라고 설명했다.

도는 앞으로 동해안 특유의 생태계를 중심으로 한 탄소흡수 연구를 본격화할 방침이다.

해조류 복원과 대량 배양 기술 개발, 탄소 저장량 측정 및 평가체계 확립, 블루카본 산업화 기반 기술개발, 국제공동연구 네트워크 구축 등을 단계적으로 추진한다.

최영숙(사진) 경북도 환동해지역본부장은 "센터 본격 건립과 해조류 탄소 흡수원 국제적 인정 시기적으로 적절하게 맞아떨어질 것으로 보인다"며 "해조류를 활용한 실증연구를 통해 해양 탄소중립의 표준모델을 제시하겠다"고 말했다.

