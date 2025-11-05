네이버, 日 콘텐츠 플랫폼 ‘노트’에 190억 투자…사업 제휴 체결

네이버는 일본 콘텐츠 플랫폼 노트(note)에 20억엔(약 187억원)을 투자하는 전략적 파트너십을 체결했다고 5일 밝혔다. 네이버 제공

네이버는 일본 콘텐츠 플랫폼 노트(note)에 20억엔(약 187억원)을 투자하는 전략적 파트너십을 체결했다고 5일 밝혔다.

노트는 아이디어와 경험을 글, 이미지, 음성, 동영상 등 다양한 콘텐츠로 표현하고 다른 이용자와 공유할 수 있는 일본의 오리지널 콘텐츠 플랫폼이다.

2014년부터 누적된 일상 관련 콘텐츠는 6400만건에 이르며 이용자는 1052만명에 달해 일본 크리에이터 생태계를 이끄는 것으로 평가된다.

네이버는 이번 투자로 노트의 지분 약 7.9%를 확보해 2대 주주가 됐다.

노트의 풍부한 콘텐츠 생태계와 네이버의 서비스 노하우 등을 결합해 AI(인공지능) 기술 고도화에 다방면으로 협력한다.

네이버 최수연 대표는 “양사의 플랫폼 역량과 콘텐츠의 시너지를 기반으로 기술 고도화 및 신규 서비스 발굴에 나서며 글로벌에서 경쟁력을 높여갈 것”이라고 말했다.

노트의 가토 사다아키 대표는 “더 효과적인 창작 도구, 유통 구조를 구상하며 새로운 창작 생태계를 만들어가겠다”고 밝혔다.

