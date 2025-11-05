AI 버블 공포 코스피 ‘검은 수요일’… 장중 한때 매도 사이드카

미국발 인공지능(AI) 버블 공포로 한국을 비롯한 전 세계 증시가 크게 출렁였다. 최근 상승장을 주도한 AI 관련 기술주가 과대평가된 것 아니냐는 회의론에 외국인들이 매도 물량을 대거 내놓은 영향이 컸다. 코스피는 장중 3800선까지 내려앉으며 ‘관세 전쟁’ 공포가 정점에 달하던 올해 4월 이후 7개월 만에 매도 사이드카(코스피선물 거래 일시 중단)가 발동됐다.



5일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 전장보다 117.32포인트(2.85%) 내린 4004.42에 장을 마쳤다. 코스닥은 24.68포인트(2.66%) 하락한 901.89로 마감했다.

5일 서울 을지로 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 66.27포인트(1.61%) 내린 4055.47에서 출발해 장중 3800대까지 주저앉으며 매도 사이드카가 발동되기도 했다. 연합뉴스

이날 코스피는 전장보다 66.27포인트(1.61%) 내린 4055.47로 출발해 개장한 지 1시간도 지나지 않은 오전 9시46분 사이드카가 발동했다. 코스피 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 상승·하락해 1분간 지속하는 경우 발동된다. 발동 당시 코스피200선물 지수는 전일 종가보다 30.35포인트(5.20%) 하락한 552.80이었다. 코스피 매도 사이드카 발동은 미국의 상호관세 부과 방안이 나온 올해 4월7일 이후 7개월 만이다. 오전 10시26분엔 코스닥 시장에서 지난해 8월5일 이후 처음으로 매도 사이드카가 가동됐다.



이날 코스피·코스닥 시장에서는 외국인의 자금을 개인이 받아내며 각각 4000선과 900선을 지켜냈다.



코스피에서 외국인이 2조5185억원 순매도했지만 개인은 2조5657억원 매수 우위를 나타냈다. 코스닥에서도 외국인이 5997억원 매도 우위를, 개인은 5647억원 순매수했다. 외국인의 경우 전날에도 2조2000억원가량을 던지며 4년 만의 최대 순매도를 기록했던 상황이 이어진 것이다. 반면 개인 투자자들은 상승장에서 나홀로 소외될 수 있다는 공포 심리에 3일 연속 매수세를 나타내며 낙폭 방어에 힘을 보탰다.



증권업계에서는 이날 하락장을 두고 증시 불확실성을 경계했지만 중장기적 조정 국면으로 보지는 않았다. 삼성증권 리서치센터는 “AI 관련 기술주들이 최근 증시 강세를 견인했으나 투자자들 사이에서 기업의 막대한 AI 투자 규모 대비 수익화가 언제 이뤄질 것인지에 대한 우려가 커졌다”며 “글로벌 투자은행(IB)의 최고경영자(CEO)들이 전일 AI 주가 고평가 가능성을 언급하며 기술주 위도의 매도세가 촉발됐다”고 분석했다. 신한투자증권 리서치본부도 “오랜 상승세에 따른 차익 실현이 재개되면서 ‘숨고르기’가 나타났고, 팰런티어를 비롯한 AI 대표주의 밸류에이션 부담이 부각되자 고평가 기술주 전반으로 매도가 확산했다”고 진단했다. 특히 상승 폭이 컸던 종목일수록 하락이 두드러졌고 AI·데이터 관련 대형 기술주로 약세가 번졌다.

삼성증권은 다만 “단기적으로 시장 변동성이 확대될 수 있으나 중장기 조정 국면으로의 진입은 아닐 것”이라면서 “한국 기업의 이익 전망이 양호하고 10월 반도체 수출과 메모리 반도체 단가 상승 추세가 지속하는 점을 고려하면 한국 증시의 견조한 이익 모멘텀(동력)이 이어질 것”이라고 예상했다.

앞서 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수(-0.53%)와 스탠더드앤드푸어스(S&P·-1.17%), 나스닥 종합지수(-2.04%) 모두 급락했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지