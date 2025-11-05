이강인 ‘최고평점’ 빛바랜 활약… ‘코리안 더비’ 김민재가 웃었다

이강인이 시즌 첫 도움으로 공격포인트를 기록한 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) ‘디펜딩 챔피언’ 파리 생제르맹(프랑스·PSG)이 독일 명문 바이에른 뮌헨의 연승 행진의 제물이 됐다.



PSG는 5일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026 UCL 리그 페이즈 4차전 홈 경기에서 뮌헨에 1-2로 패했다.

희비교차 바이에른 뮌헨의 김민재(왼쪽)가 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 원정 경기에서 파리 생제르맹을 2-1로 꺾고 승리를 거둔 뒤 팀 동료들과 세리머니를 하고 있다. 오른쪽 사진은 파리 생제르맹의 이강인(가운데)이 경기 종료 후 고개를 숙이며 그라운드를 떠나고 있는 모습. 파리=로이터·AFP연합뉴스

뮌헨은 UCL 4연승으로 32개 팀 중 선두로 올라섰다. 아울러 이번 시즌 개막 이후 공식전 16경기 연속 승리를 이어갔다. 유럽 5대리그 통틀어 개막 이후 공식전 최다 연승 기록(종전 13연승)을 이미 깬 뮌헨은 그 기록을 ‘16’으로 늘렸다. 뮌헨은 독일 분데스리가에서 9연승, 독일축구협회컵(DFB 포칼)에서 2연승을 올렸고, 지난 8월 독일 슈퍼컵에서도 승리했다. 반면 지난 시즌 UCL 챔피언인 PSG는 올 시즌에도 3연승으로 좋은 흐름을 보였으나 기세가 더 무서운 뮌헨을 만나 대회 첫 패배를 당했다.



이날 PSG 미드필더 이강인과 뮌헨 센터백 김민재 간의 ‘코리안 더비’도 UCL에서 두 시즌 연속 이뤄졌다. 이강인은 부상을 당한 우스만 뎀벨레를 대신해 전반 25분 투입됐고, 김민재는 뮌헨이 2-1 앞서던 후반 36분 마이클 올리세와 교체돼 그라운드를 밟았다.

뮌헨은 경기 시작 4분 만에 루이스 디아스가 골을 터뜨리며 최근의 상승세를 이어갔다. 전반 32분에도 1분 뒤 PSG 수비수 마르키뉴스의 공을 잽싸게 가로챈 디아스가 페널티박스 중앙에서 오른발 슛으로 추가 골을 뽑아 2-0으로 리드를 벌렸다. 만회골이 절실했던 PSG는 후반 29분, 이강인의 결정적인 패스로 뮌헨의 골망을 흔들었다. 이강인이 페널티 지역 오른쪽에서 날카로운 크로스를 올렸고, 교체 투입된 주앙 네베스가 골문 앞에서 오른발 발리슛으로 마무리했다. 이강인의 이번 시즌 공식전 첫 도움이었다.

소속팀은 패했지만, 이강인은 최고의 활약을 보여줬다. 도움 1개 외에도 슈팅 3개, 패스 성공률 100%, 키패스 7개 등을 기록했다. 축구 통계 매체 풋몹은 이강인에게 7.8점의 평점을 부여했다. PSG 팀내 최고 평점이었다. 양 팀을 통틀어도 선방쇼를 펼친 뮌헨의 골키퍼 마누얼 노이어(8.3점)에 이은 두 번째 평점이었다.

한편, 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC의 손흥민(사진)은 신인왕 투표 2위에 올랐다. MLS 사무국은 이날 “샌디에이고FC의 미드필더 안데르스 드레이어(27·덴마크)가 2025 MLS 올해의 신인선수로 선정됐다”고 발표했다. MLS 정규리그에서 19골 19도움을 올리며 샌디에이고의 서부 콘퍼런스 1위를 이끈 드레이어는 총 74.11%의 압도적인 득표율로 수상의 영예를 안았다. MLS 올해의 신인 선수는 이미 프로 경력은 있으나 MLS에서는 처음 뛴 이적 선수들을 대상으로 준다. 지난 8월 LAFC에 입단해 10경기에서 9골 3도움을 올린 손흥민은 총 6.30%의 득표율로 2위에 올랐다.

