檢 ‘술파티 회유 의혹’ 쌍방울 계열사 압수수색

쌍방울 대북 송금 사건 수사 과정에서 ‘연어·술파티 회유’가 있었다는 의혹과 관련해 검찰이 쌍방울그룹 계열사를 압수수색했다.

5일 법조계에 따르면 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)는 이날 오전 9시30분쯤 서울 용산구 서빙고동에 위치한 쌍방울 계열사 비비안 사옥에 대한 압수수색에 착수했다. 서울고검은 최근 쌍방울그룹 김성태 전 회장과 직원 2명을 법인카드 사적 유용 혐의(배임)로 입건해 수사 중이다. 김 전 회장은 구치소 접견을 온 직원 2명에게 쌍방울 법인카드로 검찰청에서 먹을 술과 음식을 결제하도록 지시했다는 의혹을 받고 있다.



특히 해당 결제 건은 이화영 전 경기도 평화부지사를 회유하기 위한 자리에 사용된 것 아니냐는 의혹과도 연관돼 있다.

이 전 부지사는 지난해 4월 법정 증언에서 ‘검찰이 이재명 대통령이 연루됐다는 진술을 확보하기 위해 술과 외부 음식이 반입된 자리를 마련해 자신을 회유했다’는 취지로 폭로한 바 있다. 당시 쌍방울 대북 송금 사건을 수사하던 박상용 당시 수원지검 부부장 검사(현 법무연수원 교수)가 구속 수감 중이던 자신을 회유하기 위해 이 자리를 주도했다는 게 이 전 부지사의 주장이다.



이에 대해 수원지검은 자체 조사를 토대로 “검찰청사에 술이 반입되지 않아 물리적으로 음주가 불가능한 환경이며, 이 전 부지사가 음주 장소로 지목한 사무실은 식사 장소로 사용된 사실 자체가 없다”라고 반박했다.



그러나 법무부는 교도관 진술, 동료 수용자 2명의 증언, 출정 기록 등을 통해 술과 음식 반입 정황이 있다는 자체 조사 결과를 내놨다. 법무부는 9월 감찰 착수를 지시했고 대검찰청은 서울고검에 ‘인권침해 점검 태스크포스(TF)’를 꾸려 감찰에 들어갔다.



서울고검은 이날 압수수색으로 확보한 자료를 토대로 술파티에 이어 ‘진술 회유’가 실제로 있었는지 수사할 전망이다.



박 검사는 9월 국회 검찰개혁 입법청문회 증인으로 나와 연어 술파티 의혹에 대해 “그런 일이 있지도 않았고 있을 수도 없다”며 “1년 반 전에도 논란이 불거졌는데 수원지검 조사와 경찰 수사, 재판, 대법원 확정판결까지 사실무근으로 결론이 났다”고 반박했다.

