YTN 콕 집어… 尹정부 매각자산부터 조사

김민석 국무총리가 5일 ‘YTN 지분매각’을 콕 집어 언급하며 정부 자산매각 사례에 대한 즉각적인 전수 조사·감사를 지시한 것은 전임 윤석열정부에서의 매각 과정을 집중적으로 들여다보겠다는 의지로 풀이된다. 전·현 정부에서 추진된 매각 사례를 모두 검토한다는 방침이지만, YTN 지분매각을 두고 “헐값 매각 우려가 제기됐다”는 점을 상기시킨 만큼 윤 정부에서 추진된 자산매각들이 우선 조사 선상에 오를 것으로 보인다.



김 총리는 이날 정부 자산매각 사례에 대한 전수 조사·감사와 더불어 문제가 확인될 경우 수사를 통해 법적 책임을 물을 수 있다는 점을 거론하며 강력 대응 의지를 피력했다.

김민석 국무총리. 연합뉴스

김 총리는 “국민의 소중한 재산가치 훼손 및 특혜 제공 등 문제가 확인된 경우 검·경 합동 수사 등을 통해 법적 책임에 따라 엄중 조치하라”며 “계약취소 등 원상회복 방안까지도 지체 없이 강구하라”고 당부했다.



YTN 지분매각은 윤석열정부 당시 추진됐다. 윤 정부는 2022년부터 공공기관 혁신 계획의 일환으로 YTN의 지분매각을 추진했다. 이후 유진그룹의 특수목적회사 유진이엔티가 3199억원에 한전KDN과 한국마사회가 보유한 지분 30.95%를 낙찰받아 최대주주로 올라섰다. 방송통신위원회(현 방송미디어통신위원회)는 지난해 2월 최대주주 변경을 승인했다.



YTN 지분매각을 두고선 올해 국정감사에서도 여권을 중심으로 비판이 나왔다. 지난달 20일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국감에서 더불어민주당 소속 최민희 과방위원장은 YTN 지분매각과 관련해 “절차적 정당성과 투명성을 갖추지 못한 채 민간에 매각된 것은 준공영방송의 공적 가치를 무력화시킨 것”이라고 주장했다.



이재명 대통령은 전날 국무회의에서 “공기업 민영화를 행정부가 근본적으로 너무 쉽게, 일방적으로 국민 여론에 배치되게 집행하는 경우가 있어 정치 쟁점으로 가끔 부각되는 경우가 있다”며 “주요 공공시설을 민간에 매각해 민영화하는 것을 국민이 불안해하니, 국회와 협의하든지 국민 여론을 충분히 수렴해서 하도록 제도를 만드는 것을 검토해 달라”고 언급하기도 했다. 정부는 YTN 지분매각 과정에서 제대로 된 매각가를 산정했는지, 특정 기업에 특혜를 제공한 것은 없었는지 등을 집중적으로 들여다볼 전망이다.

사진=연합뉴스

올해 국감에서 도마 위에 올랐던 한국자산관리공사(캠코)의 자산매각 과정도 조사 대상이 될 것으로 보인다. 지난달 23일 열린 국회 정무위원회의 캠코 대상 국감에서는 민주당 김승원 의원 등이 ‘헐값 매각’ 의혹을 제기했다. 캠코는 국유재산 관리 등을 맡는 준정부기관이다. 윤석열정부는 2022년 8월 ‘유휴·저활용 국유재산 매각·활용 활성화 방안’을 발표하고 생산적으로 활용되지 않는 국유재산에 대한 매각을 진행해 왔다.



과거 정부 자산매각 사례 조사는 이 대통령의 ‘정부 자산매각 전면 중단 및 재검토’ 공개 지시에 따른 것인 만큼 빠르게 진행될 것으로 관측된다. 김 총리는 “대통령 지시를 엄중히 인식하고, 철저히 이행하라”고 각 부처 및 관계기관에 주문했다.



구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 KBS라디오에 출연한 자리에서 “국가자산은 국민이 낸 소중한 세금으로 이루어진 자산인데 언론이나 국정감사에서 싼값에 매각한다는 우려가 크니까 대통령께서 ‘이대로 내버려둬서는 안 되겠다’ 해서 일단은 (자산매각을) 중단하고 분석해 보라고 한 것”이라고 설명했다. 구 부총리는 이어 “매각하는 사유가 진짜 불가피한 경우인지 또는 가격이 너무 싼 건 없는지 전체적으로 조사하고 있다”며 “어떤 문제가 있는 경우에는 보완하는 작업을 하면서 제도 개선도 하려고 한다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지