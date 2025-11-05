계엄 겪은 경찰들, 헌법 의미 되짚다 [밀착취재]

“국가 권력은 법령 규칙을 통해 국민에게 일정한 사항을 요구하지만, 국민은 헌법을 통해 국가 권력을 통제하고 권리를 요구할 수 있다.”



5일 오후 1시30분 광주 광산구 광주경찰청 대강당에 경찰들이 헌법 공부를 하기 위해 모였다. 이들은 일선 서, 기동대에서 경찰 ‘지휘부’급이다. 강의 내용을 적으려 다이어리와 펜을 챙겨오는가 하면 고개를 쭉 빼고 파워포인트(PPT) 화면에 집중하는 모습도 보였다.

박세영 선임헌법연구관이 5일 광주 광산구 광주경찰청에서 광주·전북·전남청 관할 경비경찰 지휘부 대상 ‘특별 헌법 교육’을 하고 있다. 이날 교육에는 경비경찰 지휘부 74명이 참석해 헌법상 기본권과 주요 헌법재판소 결정례 등에 대한 강의를 들었다.

가장 앞줄에서 강의를 듣던 전남청 소속 한 경찰 간부는 “헌법을 공부한 지 오래됐는데, 전문가가 헌법의 구조와 맥락부터 구체적 사례까지 제시하며 설명해 큰 도움이 됐다”며 “헌법이 보장하는 기본권을 항상 염두에 두고 현장에서 활동해야겠다는 각오를 새롭게 다졌다”고 말했다. 강의에 참석한 다른 기동대 소속 경찰관은 “현장에서 법 집행을 할 때 많은 도움이 될 것 같아서 좋은 교육이었다고 생각한다”고 전했다.



헌법재판소 산하 헌재 연구원은 서울 및 경인·충청·호남·경북·경남권 등 전국 6개 권역을 순회하며 전국 경비경찰 1만6000명을 대상으로 특별 헌법 교육에 나선다. 순회 교육 첫 일정인 이날 광주청 교육에는 광주·전북·전남청 관할 서, 기동대 등 경비경찰 지휘부 74명이 참석했다.



헌법 강의에 나선 박세영 선임헌법연구관(사법연수원 38기)은 “최근 일련의 사태가 발생하면서 헌법이라는 말이 여러 번 사용됐지만, 헌법의 의미에 대해서 구체적으로 짚어본 적은 없을 것 같다”며 “헌법은 공무생활을 할 때 큰 지침이자 기준점이 된다”고 강조했다. 강의는 헌법의 구성을 비롯해 헌법상 기본권과 주요 헌재 결정례에 관한 내용으로 이뤄졌다.

헌재 연구원은 이날 강연을 시작으로 6일 대전에서 충청권(대전·세종·충북·충남청), 7일 부산에서 경남권(부산·울산·경남청), 12일 대구에서 경북권(대구·경북청), 14일 경기 수원에서 경인권(인천·경기남부·경기북부·강원청), 마지막으로 18일 서울청에서 교육을 이어간다. 현장 근무로 참여가 어려운 경찰관들에게는 ‘사이버 헌법 강좌’를 제공한다.



경찰은 이번 교육으로 경비경찰이 헌법 정신을 내면화해 법령 준수와 기본권 보장 원칙이 업무 현장에서 적용될 것이라 기대하고 있다.

앞서 경찰은 12·3 비상계엄 사태 당시 국회를 봉쇄하는 데 가담했다는 비판을 받았다. 이에 경찰은 구성원의 헌법 준수 의식을 높이기 위해 특별 헌법 교육을 계획한 것으로 보인다.



정부는 공무원에 대한 헌법 교육도 개선할 방침이다. 인사혁신처는 공무원 대상 헌법 교육을 의무화하고 신규 임용 및 승진 시엔 교육 시간을 확대하는 ‘공무원 헌법 교육 강화 방안’을 마련한다고 2일 밝혔다. 이 방안엔 각 중앙 부처가 전 공무원에 대해 연 1회 이상 헌법 가치 교육을 실시하도록 의무화하는 공무원 인재개발지침을 이달 중 시행한다는 내용도 담겼다.

