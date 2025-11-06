AI 전략 통한 네이버, 분기 매출 ‘3조 시대’

네이버가 인공지능(AI) 기반 서비스 성장에 힘입어 3분기 역대 최대 실적을 달성했다. 처음으로 분기 매출 3조원을 돌파했고, 영업이익도 최대를 기록했다. AI를 접목한 검색과 커머스(쇼핑)가 호실적을 이끈 것으로 분석됐다.

네이버는 올해 3분기 매출이 3조1381억원으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다. 매출은 지난해 같은 기간보다 15.6% 상승했고, 영업이익은 8.6% 증가한 5706억원을 기록했다. 당기순이익은 같은 기간 38.6% 늘어난 7347억원이었다.

5일 경기도 성남시 네이버 본사 모습. 연합뉴스

사업부문별 매출은 △서치플랫폼(디스플레이·배너, 검색 광고) 1조602억원 △커머스 9855억원 △핀테크 4331억원 △콘텐츠(웹툰, 스노우) 5093억원 △엔터프라이즈 1500억원이다. 서비스와 AI를 접목하는 ‘온서비스 AI’ 전략이 실질적 효과를 거두며 호실적으로 이어졌다는 게 회사 측 설명이다. 네이버는 자체 생성형 AI ‘하이퍼클로바X’를 검색과 쇼핑 등 주요 서비스에 적용해 개인화 서비스를 강화하고 있다.

서치플랫폼은 AI를 활용한 애드부스트 광고 효율 증대 등에 힘입어 전년보다 매출이 6.3% 상승했다. 네이버 플랫폼 광고는 같은 기간 10.5% 증가했다. AI 개인화 추천이 강화되면서 홈피드 일평균 이용자가 1000만명을 돌파한 결과다.

네이버쇼핑을 포함한 커머스 부문 성장세가 두드러졌다. 커머스 사업부문 매출은 전년보다 35.9% 늘었고, 전 분기보다는 14.4% 증가했다. 스마트스토어 거래액이 12.3% 증가한 것도 눈에 띈다. 네이버는 올해 별도 애플리케이션(앱)으로 출시한 쇼핑 플랫폼 ‘네이버플러스 스토어’의 개인화 경험을 고도화해왔다. AI를 활용해 고객 맞춤형 서비스를 강화했고, N배송, 멤버십 혜택도 늘려 커머스 사업을 확대했다.

네이버는 내년에 GPU에만 1조원 이상 투자하겠다고 밝혔다. 엔비디아로부터 GPU 6만장을 받기로 한 데 따라 신규 사업 확대를 위한 투자를 대폭 늘릴 계획이다.

최수연 네이버 대표는 “더 넓은 분야로 AI 접목을 확대하며 핵심 경쟁력을 높이는 동시에 글로벌 확장을 위한 미래 성장 동력 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.

